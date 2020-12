BURNABY, BC, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de la fin du mois de la sensibilisation au diabète, Dexcom souligne les attentes légitimes des patients atteints de cette maladie chronique et leur famille en ce qui concerne les systèmes de surveillance du glucose en continu. La pandémie causée par la COVID-19 a accentué les difficultés en ce qui concerne la gestion du diabète, mais les gouvernements ont à leur disposition des technologies qui permettent d'atteindre une qualité de soins optimale pour les patients.

Dernièrement, le Yukon a pris les devants en devenant la première juridiction canadienne à annoncer le remboursement des systèmes de surveillance du glucose en continu (SGC) pour toutes les personnes vivant avec le diabète de type 11. Plusieurs provinces canadiennes se sont récemment engagées à offrir un remboursement similaire et des discussions sont présentement en cours avec le Québec, en ce sens. « Le gouvernement du Québec a donc l'opportunité de démontrer son leadership en ajoutant le système de SGC Dexcom G6 sur la liste de médicaments remboursés par la Régie de l'assurance maladie du Québec, et ce, afin d'améliorer la vie des Québécois vivant avec le diabète » explique Laura Endres, vice-présidente et directrice générale de Dexcom Canada.

Le remboursement du Dexcom G62 permettrait à plus de Québécois vivant avec le diabète de type 1 d'avoir accès à cette technologie innovante pour la gestion du diabète. En effet, le Dexcom G6 permet aux usagers de partager leurs données de glucose automatiquement3 avec leurs familles, amis et proches aidants. Ceux-ci peuvent être notifiés à l'aide d'alertes personnalisables lors d'un taux de glucose dangereusement bas ou trop haut, et ce, jour et nuit. Cette technologie de SGC contribue à diminuer le nombre d'individus qui se présentent aux urgences4, ce qui est très important en temps de pandémie puisque les personnes qui vivent avec le diabète sont plus à risque de complications et de mortalité5 reliées à la COVID-19. Cela ouvre également la voie à ce à quoi l'avenir des soins de santé pourrait ressembler pour les personnes vivant avec le diabète et les professionnels de la santé.

Selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), en 2016-2017, 7,2 % de la population du Québec était atteinte de diabète6.

À propos

Dexcom, inc. encourage les gens à prendre le contrôle du diabète grâce à des systèmes innovants de SGC. Basée à San Diego, en Californie, aux États-Unis, et avec une présence au Canada, Dexcom se distingue comme un leader en matière de soins du diabète. À l'écoute des besoins des utilisateurs, des proches aidants et des professionnels de la santé, Dexcom simplifie et améliore la gestion du diabète dans le monde entier.







1 https://yukon.ca/en/news/government-yukon-will-fully-fund-costs-continuous-glucose-monitors-all-yukoners 2 https://www.inesss.qc.ca/en/publications/publications/publication/systeme-de-mesure-du-glucose-en-continu-dexcom-g6mc-dexcom.html 3 Sont requises l'application de suivi et une connexion à internet. Les utilisateurs doivent toujours confirmer les lectures sur l'application ou le récepteur Dexcom G6 avant de prendre des décisions de traitement du diabète. 4 Charleer S, et al. Effect of Continuous Glucose Monitoring on Glycemic Control, Acute Admissions, and Quality of Life: A Real-World Study. J Clin Endocrinol Metab, March 2018, 103(3): 1224-1232 5 Apicella M, et al. COVID-19 in people with diabetes: understanding the reasons for worse outcomes. Lancet Diabetes Endocrinol 2020: 8; 782-92. 6 https://www.inspq.qc.ca/santescope/syntheses/diabete

