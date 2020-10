Bilan du Fonds d'appui au rayonnement des régions - La ministre Andrée Laforest est fière d'avoir contribué à plus de 1 000 projets aux quatre coins du Québec

QUÉBEC, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, se réjouit que la contribution du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ait permis la réalisation de plus de 1 000 projets aux quatre coins du Québec.

Depuis la mise en place du FARR, une somme de près de 196 M$ a été accordée pour la réalisation de 1 081 initiatives. Ces projets représentent des investissements totaux de plus de 760 M$. Par ailleurs, ils ont permis la création de près de 7 000 emplois et la consolidation de près de 32 000 emplois.

Les diverses initiatives soutenues, comme le prolongement d'une piste cyclable et l'amélioration des infrastructures sur son parcours, ou encore la valorisation des résidus alimentaires, devaient répondre aux priorités régionales de développement. Dans chaque région, celles-ci ont été déterminées en fonction des défis et des réalités propres à leur collectivité par un comité directeur formé majoritairement d'élus municipaux et régionaux. D'ailleurs, ces priorités sont au cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Elles guident les actions et les interventions gouvernementales, dont la sélection des initiatives soutenues par le FARR.

Rappelons que c'est le volet 1 du Fonds régions et ruralité (soutien au rayonnement des régions) qui remplace le FARR depuis le 1er avril 2020. Ce volet est doté d'une enveloppe globale de 250 M$ qui sera répartie entre les régions selon les critères qui étaient en vigueur pour le FARR. Il contribuera donc à soutenir des projets de développement ayant un rayonnement régional considérable.

Citation :

« Je suis fière de constater tout le rayonnement qu'ont les initiatives ayant vu le jour. Ce qui me rend encore plus fière, c'est que ce sont les acteurs régionaux qui ont eu le loisir de choisir les projets à soutenir en fonction de leurs priorités. Lors de ma tournée des régions, j'ai entendu les demandes des élus municipaux et régionaux, et j'ai constaté à quel point la formule était gagnante. C'est la raison pour laquelle le volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité s'inscrit en continuité avec le FARR. Le nouveau fonds contribuera à réaliser des projets innovants et dynamiques qui répondront aux besoins réels des régions. En bout de ligne, ce sont les citoyennes et les citoyens qui bénéficieront des retombées positives de ces projets, et ce, qu'ils soient de nature touristique, sociale, économique, culturelle, technologique, environnementale ou éducative. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Liens connexes :

Pour consulter la liste des projets soutenus par le FARR :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-regions-et-ruralite-frr/volet-1-soutien-au-rayonnement-des-regions/gestion-regionale/

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 514 686-7100 ; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746