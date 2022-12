Bilan des activités 2021-2022 de La Financière agricole du Québec - D'excellents résultats qui traduisent l'accompagnement soutenu auprès des entreprises agricoles et agroalimentaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec a dévoilé le bilan 2021-2022 de ses activités en matière de financement, d'assurance et de protection du revenu auprès des entreprises agricoles et agroalimentaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces informations découlent du rapport annuel pour l'exercice financier s'étant terminé le 31 mars 2022.

Des programmes de financement au service des entreprises agricoles et forestières

Plus de 66,4 millions de dollars en garanties de prêts dont :

48,8 millions à des entreprises laitières et horticoles



1,3 million de dollars aux producteurs forestiers

143 projets admissibles à une aide financière dans le cadre du Programme Investissement Croissance

Une aide financière directe et adaptée à la réalité des jeunes de la relève pour des projets structurants

29 subventions à des jeunes de la relève pour une somme de 570 000 dollars

Tarifications avantageuses en financement et en assurance

Des programmes d'assurance et de protection du revenu diversifiés pour mieux gérer les risques

Plus de 30 millions de dollars versés aux producteurs dans le cadre des programmes d'assurance et de protection du revenu couvrant la plupart des risques auxquels font face les entreprises agricoles

Assurance récolte (ASREC ) (saison 2021)



761 clients assurés





Indemnités totales de 17,7 millions de dollars, dont 9,8 millions aux entreprises productrices de petits fruits et de miel



Assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA)



432 clients assurés





Compensations de 5,9 millions de dollars, principalement aux entreprises productrices de veaux d'embouche



Agri-stabilité (année de participation 2020)



735 participants





Paiements de 1,1 million de dollars



Agri-Québec Plus (année de participation 2020)



548 participants





Paiements de 179 000 dollars



Agri-investissement (année de participation 2020)



779 participants





Contributions gouvernementales de 1,2 million de dollars



Agri-Québec (année de participation 2020)



586 participants





Contributions gouvernementales de 4,3 millions de dollars

Citations

« C'est avec le sentiment du devoir accompli que nous dévoilons le bilan des activités 2021-2022 de La Financière agricole du Québec. Les résultats témoignent de notre volonté de soutenir les secteurs agricoles et agroalimentaires. En dépit du contexte marqué par la pandémie et l'incertitude économique, nous poursuivons nos efforts pour accroître l'autonomie alimentaire ainsi que pour accompagner les entreprises afin qu'elles soient plus productives, innovantes et durables. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Alors que les agricultrices et agriculteurs doivent faire face à de nombreux défis, notre accompagnement et notre offre de produits demeurent essentiels. Cette année encore, nos équipes ont fait preuve de savoir-faire et d'agilité dans leurs interventions. En effet, l'organisation s'est vue attribuer un taux de satisfaction à l'égard des services à la clientèle de 91 %. Ce résultat traduit très bien le dévouement et l'engagement de notre personnel à la réussite des entreprises agricoles et forestières de la région. »

M. Yves Lefebvre, directeur régional

La Financière agricole du Québec, c'est…

Une relation d'affaires avec un peu plus de 23 400 entreprises agricoles et forestières

Une offre de produits et de services de qualité en financement, en assurance et en protection du revenu

Avoir la relève agricole au cœur de ses priorités en lui offrant une aide financière directe et adaptée à sa réalité, dont 12,1 millions de dollars accordés à 540 jeunes de cette relève

Une équipe soucieuse des besoins des producteurs agricoles et des enjeux en agriculture

Participer à l'essor économique du Québec et de ses régions avec

des valeurs assurées s'élevant à 4,8 milliards de dollars et le versement de 2,25 milliards de dollars au cours des cinq dernières années dans le cadre de ses programmes de gestion des risques; et



un portefeuille de garanties de prêts atteignant 6,31 milliards de dollars

