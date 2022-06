Bilan de session parlementaire 2021-2022 - De grandes avancées pour le réseau des CPE/BC

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) est heureuse de présenter son bilan de la session parlementaire 2021-2022, qui s'est tenue du 19 octobre 2021 au 6 juin 2022. Celui-ci regroupe des avancées significatives pour le réseau des CPE/BC, que ce soit de l'ordre de leur mission fondamentale, l'efficacité et l'efficience ou encore la base nécessaire pour effectuer le travail. En effet, de nombreuses propositions de l'AQCPE, autant récentes que de longue date, ont trouvé des oreilles attentives en la personne du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, ainsi qu'une volonté commune de faire véritablement avancer les choses.

Citation

« Nous avons pu faire des gains remarquables cette année pour faire progresser la qualité et l'accessibilité des services éducatifs à la petite enfance. Notre constance dans nos recommandations et le soutien de nos membres ont été précieux, bien sûr, mais ce qui a fait la différence cette fois-ci, c'est que le ministre de la Famille, M. Lacombe, et le gouvernement ont été à l'écoute et engagés » a souligné Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Le point d'orgue : le projet de loi no 1

Premier projet déposé lors de l'ouverture de la session parlementaire, le projet de loi no 1 a été reçu comme l'opportunité d'en faire un puissant levier pour répondre aux besoins de tous les enfants. Adopté le 7 avril, le projet de loi comporte 47 amendements, dont une majorité est issue des recommandations de l'AQCPE.

Consulter le tableau détaillé des modifications adoptées et le mémoire de près de 200 pages de l'AQCPE « Faut pas manquer notre shot! ». Voici également le sommaire des recommandations de l'AQCPE.

Citation

« L'AQCPE le martèle depuis des années : ce projet de société doit être abordé comme une globalité; toutes les mesures en petite enfance doivent s'inscrire dans une vision cohérente, fermement arrimée sur la qualité éducative, qui se reflètera dans chaque geste, chaque décision qui touche aux services éducatifs, au bénéfice des tout-petits. À l'issue de cette session parlementaire, nous constatons que nous nous approchons enfin de cette vision qui nous anime depuis des décennies et qui nous fait croire en un Québec plus juste, équitable et prospère. » a ajouté Hélène Gosselin, présidente de l'AQCPE.

En marche vers notre grand projet de société

Un pas important ayant été franchi, c'est la reconnaissance de l'importance des services éducatifs en petite enfance, et par conséquent, du droit des enfants à avoir accès à des services de qualité. Or, dans un contexte de pénurie à la fois de places et de main-d'œuvre, les défis sont grands! Néanmoins, cette année, notre collaboration avec le gouvernement a permis la mise en place de nombreuses mesures qui créent des conditions favorables pour y faire face résolument, tous ensemble. Voilà une démonstration éloquente de ce qui est possible d'accomplir quand l'expertise du terrain entre en synergie avec la volonté politique d'agir concrètement pour le mieux-être collectif!

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

Coup d'œil sur les principales avancées de l'année

