Bilan de mi-saison 2024 en assurance récolte : région de la Montérégie

SAINT-HYACINTHE, QC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région de la Montérégie. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans cette région. Il fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes et des abeilles ainsi que sur l'ensemencement, le développement des cultures annuelles et le déroulement des premières récoltes.

Faits saillants en date du 2 juillet

Conditions hivernales défavorables pour les luzernières, mais favorables aux jeunes pommiers et aux fraisières.

Survie des céréales d'automne variable selon les secteurs.

Mortalité hivernale importante dans les colonies d'abeilles.

Production record de sirop d'érable en Montérégie. Rendements nettement supérieurs à la moyenne.

Printemps hâtif pour les cultures pérennes, mais non propices aux semis en raison du temps frais et pluvieux. Semis tardifs pour les cultures pérennes et maraîchères en raison de la courte fenêtre pour les semis à la mi-mai.

Levée inégale de la culture de soya.

Températures très variables en juin. Canicules entrecoupées de temps plus frais. Grêles intenses en Montérégie-Ouest au début du mois. Pluies importantes ponctuelles entre les périodes de beaux temps.

Belle floraison hâtive des pommiers malgré le gel du 25 avril affectant quelques vergers. Bon potentiel de récolte annoncé. Dégâts notables provoqués par des épisodes de grêle au sud-ouest de la région. Traitements contre la brûlure bactérienne nécessaires dans certains secteurs.

Début de récolte des fraises très en avance sur la normale. Mûrissement accéléré avec les canicules de juin. Dommages provoqués par les pluies excessives de fin juin. Rendements prévus inférieurs aux normales.

Retard dans les calendriers de semis pour les légumes destinés à la transformation. Problèmes d'excès d'eau dans les pois et les semis de haricots. Deux prorogations de date limite de semis accordées pour le maïs sucré destiné à la transformation.

Plusieurs champs de cultures maraîchères affectés par les épisodes de grêle et les canicules à l'ouest de la Montérégie.

Première fauche de foin devancée avec des conditions idéales pour le foin sec. Rendements variables, inférieurs en Montérégie-Est, qualité dans la moyenne. Repousse affectée par le temps sec prolongé après la première fauche selon le secteur. Climat favorable pour commencer la deuxième fauche au début juillet.

Démarrage de la saison plutôt tardif, mais retard rattrapé. Conditions générales favorables à la croissance des cultures. Bon début de saison.

Pour en connaître davantage sur l'état des cultures des différentes productions couvertes par le Programme d'assurance récolte, vous pouvez consulter l'État des cultures de la FADQ.

« Ce bilan présente un portrait de l'état des cultures de la mi-saison et des impacts climatiques sur celles-ci. Dans l'éventualité où les rendements ou la qualité d'une récolte ne sont pas présents, les producteurs et les productrices pourront compter sur le Programme d'assurance récolte de même que sur l'accompagnement professionnel de notre personnel dévoué et à l'écoute. »

