Bilan de mi-saison 2022 en assurance récolte : régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

ROUYN-NORANDA, QC, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans ces régions. Il fait également le point sur l'état de la survie à l'hiver des plantes pérennes, des abeilles, de l'ensemencement et du développement des cultures annuelles, ainsi que sur le déroulement des premières récoltes.

Faits marquants en date du 5 juillet