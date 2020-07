Bilan de mi-saison 2020 en assurance récolte : régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

ROUYN-NORANDA, QC, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans ces régions. Il fait également le point sur l'état de la survie à l'hiver des plantes pérennes, des abeilles, de l'ensemencement et du développement des cultures annuelles, ainsi que sur le déroulement des premières récoltes.

Faits marquants en date du 7 juillet

Important couvert de neige favorisant la survie hivernale des cultures pérennes

Fonte tardive de la neige, présence de neige au sol jusqu'au 13 mai dans certains secteurs. Précipitations de neige observées jusqu'au 3 juin dans certains secteurs

Printemps plus froid et humide que la normale entraînant un retard d'une à deux semaines dans les travaux de semis n'ayant pu être rattrapé par la suite

Dommages aux cultures de foin et taux de mortalité plus important des abeilles observés

Croissance lente et tardive des fourrages causée par le manque de chaleur retardant la première fauche

Températures plus chaudes ressenties vers le 20 juin permettant l'assèchement des sols et favorisant les travaux aux champs

Observation de trois périodes de canicule depuis le printemps ayant un impact sur la croissance et les rendements

Certaines superficies de céréales et de pommes de terre pas encore semées ou plantées en raison de l'excès d'eau du printemps

Pour en connaître davantage sur l'état des cultures des différentes productions couvertes par le Programme d'assurance récolte : www.fadq.qc.ca/salle-de-presse/bulletins-dinformation/etat-des-cultures/2020

Citation

« Ce bilan de mi-saison dresse un portrait de l'état des cultures de nos régions. Pour les producteurs agricoles, le Programme d'assurance récolte est un outil de gestion des risques avantageux qui protège leurs productions lorsque dame Nature n'est pas au rendez-vous. »

M. Marc Dickey, directeur territorial

