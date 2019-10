Bilan de la légalisation du cannabis, 1 an plus tard

3 parents sur 4 sont inquiets par rapport à la légalisation de certains produits comestibles du cannabis, selon un nouveau sondage Léger dévoilé par la Fondation Jean Lapointe

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Un an après la légalisation officielle du cannabis au Canada, et à la veille de la légalisation de certains produits comestibles du cannabis, la Fondation Jean Lapointe dévoile d'importants résultats d'un sondage Léger, afin de mieux comprendre les préoccupations des parents québécois, et l'évolution de celles-ci.

Malgré une amélioration par rapport à l'an dernier, la majorité des parents inquiets (93 %) ne se sentent pas outillés pour engager un dialogue constructif avec leur enfant sur le cannabis. Fait étonnant, l'inquiétude est encore plus marquée auprès des pères puisqu'ils représentent 78 % d'entre eux.

Voici d'autres résultats sur les perceptions des parents en résumé :

3 parents sur 4 sont inquiets par rapport à la légalisation de certains produits comestibles du cannabis.

91 % des parents croient improbable que leur jeune consomme ou a consommé du cannabis. (90 % en 2018)

87 % des parents croient toujours qu'ils sauraient reconnaître si leur enfant avait consommé.

« On remarque toujours une inquiétude généralisée chez les parents québécois par rapport au cannabis. Malgré cela, tout semble indiquer une déconnexion entre la réalité et la perception des parents sur la consommation réelle de leurs enfants, déclare Anne Elizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe. 91 % des parents croient improbable que leur jeune consomme ou a consommé du cannabis, alors qu'on sait pertinemment que c'est 31 % des adolescents qui consomment. »

En effet, selon les données issues de l'enquête québécoise sur la santé de la population, les adolescents (15-17ans) et les jeunes adultes (18-24 ans) représentent les groupes où l'on retrouve la plus grande proportion de consommateurs de cannabis : 31 % chez les adolescents et 41,7 % chez les jeunes adultes.

Puisque légaliser ne veut pas dire banaliser, il est impératif de poursuivre la prévention et les parents ont aussi une responsabilité de porter ce message auprès de leur jeune. Pourtant, 33 % des parents ne sauraient pas comment réagir s'ils apprenaient que leur jeune consommait du cannabis. De plus, 45 % des parents croient que leur enfant mineur ne parlerait pas spontanément de sa consommation de cannabis avec eux.

De nombreux outils sont disponibles pour aider les adolescents et les jeunes adultes : 67 % des adultes savent où les trouver (62 % en 2018).

Poursuivre la prévention

La Fondation Jean Lapointe et le Centre québécois de lutte aux dépendances continuent de déployer des formations en ligne pour soutenir les intervenants de première ligne auprès des jeunes, notamment les parents, et nouvellement, les enseignants. En effet, une toute nouvelle formation a été développée pour le personnel scolaire des écoles secondaires : www.soyonsclairs.ca

« Après avoir lancé plusieurs outils en ligne comme le quiz sur le cannabis l'an passé, nous avions la volonté d'aller encore plus loin en outillant les enseignants qui passent beaucoup de temps avec les jeunes », renforce Anne Elizabeth Lapointe.

APTE regroupe l'essentiel des meilleures pratiques en prévention de la toxicomanie chez les adolescents. L'objectif avec ce programme est de tenter de repousser au maximum la première consommation chez les jeunes qui n'ont pas encore expérimenté de substances et de réduire les risques chez ceux qui ont commencé à consommer.

À propos de la Fondation Jean Lapointe

En 36 ans d'existence, la Fondation Jean Lapointe est devenue le véritable chef de file de la lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres dépendances qui affectent la population. Elle soutient activement la Maison Jean Lapointe, reconnue aujourd'hui comme le centre par excellence de la réadaptation des toxicomanies, du jeu pathologique et de la prévention de ces problématiques au Québec.

