Bilan de l'assurance récolte 2020 : plus de 110 M$ versés aux producteurs

LÉVIS, QC, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec dresse le bilan 2020 des cultures à l'échelle du Québec et fait le point sur les résultats des interventions du Programme d'assurance récolte qui comptait 11 523 entreprises agricoles assurées. Elle a versé à ce jour près de 110,4 millions de dollars à près de 7 060 entreprises ayant subi des pertes indemnisables. De ce montant, plus de 66 millions de dollars ont été versés pour le foin et les pâturages et près de 17 millions de dollars, pour les céréales, le maïs-grain et les protéagineuses. Les valeurs assurées en 2020 s'élevaient à près de 1,7 milliard de dollars.