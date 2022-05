Bilan 2021 de l'accélérateur Espace-inc : Une année marquée par une présence accrue d'entrepreneurs et des alumni en forte croissance dans les régions

SHERBROOKE, QC, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande fierté qu'Espace-inc présente son bilan d'impact 2021 ayant pour thématique Entreprendre le Québec. En cette dernière année mouvementée, le portefeuille de l'accélérateur était composé de 84 équipes entrepreneuriales dont 58 nouvelles entreprises provenant de 8 régions notamment de l'Estrie, du Centre-du-Québec, de Montréal et de la Mauricie. C'est avec un taux de satisfaction de 91 % sur l'ensemble de ses services que l'accélérateur d'entrepreneurs peut encore dire mission accomplie!

Des résultats concluants pour accélérer les talents entrepreneuriaux du Québec!

Plus de 8 870 heures de coaching

Espace-inc fait ses preuves depuis 2015 avec son modèle par et pour les entrepreneurs :

547 candidatures reçues

Le modèle suprarégional fait ses preuves

Avec 6 cohortes suprarégionales, des partenaires hors Estrie, dont Halo Trois-Rivières et l'Association régionale de développement économique du Centre-du-Québec ( ARDECQ ) et des coachs et entrepreneurs de partout au Québec, le modèle collaboratif proposé par Espace-inc se consolide diligemment. Cette nouvelle approche innovante a pour objectif premier de répondre aux besoins des entrepreneurs en région n'ayant pas accès à des réseaux d'entrepreneurs aguerris et innovants adaptés aux nouvelles réalités économiques.

Comme le mentionne Emmanuel Duchesne, président et chef de la direction de EXO-S et président du conseil d'administration d'Espace-inc : « L'accélérateur entame désormais la prochaine étape dans son développement avec un nouveau plan stratégique sur 3 ans qui mise sur la collaboration entre les régions afin de mieux repérer et accélérer les talents entrepreneuriaux émergents et de les accompagner à long terme à bâtir des entreprises innovantes à croissance durable. C'est en déployant une offre écosystémique et collaborative, soutenue par une méthodologie d'accompagnement par et pour les pairs, qu'Espace-inc continuera à promouvoir une gouvernance et une structure corporative performante et bienveillante qui inspire et propulse l'entrepreneuriat du Québec. »

Des entrepreneurs qui rayonnent partout au Québec

Certains se démarquent comme, entre autres, Expedibox (Estrie) qui opère maintenant plus de 300 casiers intelligents au Québec et en Ontario, ainsi que Protexio (Centre-du-Québec) qui est sur une belle lancée avec sa solution pour optimiser les avantages sociaux en entreprise. De nouvelles technologies prometteuses comme Cyclofields (Montérégie), LS Tech (Montérégie), Devocean (Estrie et Bas-St-Laurent), Altus Technologies (Mauricie) et Laplace Insights (Estrie) sont également mentionnées dans ce bilan qui rend extrêmement fière la communauté Espace-inc.

Histoires à succès : un accompagnement long terme qui fait la différence

Innomalt et Entosystem sont la preuve que bâtir une entreprise est un projet qui s'échelonne sur plusieurs années et que notre accompagnement long terme fait vraiment la différence. D'ailleurs, ces deux alumni ont récemment annoncé la construction d'une malterie à Bécancour et d'une usine de farine protéinée à base d'insectes à Drummondville.

Pour en savoir davantage, voici la version complète de notre bilan d'impact 2021

À propos d'Espace-inc | Accélérateur d'entrepreneurs

Espace-inc est un accélérateur entrepreneurial qui mise sur le développement des entrepreneurs qui ont l'ambition de développer des modèles d'affaires à potentiel de croissance durable. Les services offerts se distinguent par un accompagnement personnalisé, intensif et adapté en temps réel aux priorités de l'entrepreneur, et ce, de la validation à la croissance. L'accompagnement d'Espace-inc se démarque par la force et l'étendue de son réseau d'entrepreneurs aguerris et d'experts de haut niveau.

