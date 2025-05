Bilan 2020-2024 en habitation : la cible de Laval surpassée, avec l'atteinte de 1 078 nouveaux logements sociaux

LAVAL, QC, le 21 mai 2025 /CNW/ - Au terme de la mise en œuvre de son premier plan d'action en habitation, la Ville de Laval dresse un bilan sans précédent en matière de logements sociaux, avec 1 078 unités livrées ou en voie de l'être. Grâce à la mobilisation concertée de son équipe habitation et de ses partenaires, la Ville réussit à atteindre ses objectifs en logement social malgré un contexte particulièrement difficile.

« Laval partait de loin en matière d'habitation, et je suis fier du chemin parcouru. Nous avons posé les bases d'une nouvelle approche axée sur l'abordabilité, l'efficacité et la collaboration. En quatre ans, 1 078 unités ont été livrées ou sont en voie de l'être -- soit 20 % des 5 000 logements présents sur le territoire -- une avancée concrète dans un contexte de crise de l'habitation. Les défis restent importants, mais Laval fait sa part et continuera d'agir avec les moyens à sa disposition. Nous sommes en mode action pour le logement abordable, et ce n'est qu'un début. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

Des millions en subvention et des terrains à disposition

Entre 2020 et 2024, la Ville a versé plus de 21 M$ en subventions additionnelles pour soutenir les projets de logements sociaux, par le biais de programmes municipaux et de contributions complémentaires aux programmes provinciaux et fédéraux. Soulignons qu'elle avait réagi au retrait du programme AccèsLogis en 2023 en redirigeant son appui vers les nouvelles initiatives comme le Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ), le Fonds FTQ, le Fonds Capital pour TOIT et l'Initiative logement abordable de Desjardins.

La Ville s'est aussi dotée d'outils fonciers puissants : elle a mis gratuitement à disposition des terrains pour des projets communautaires par le biais d'emphytéoses de 70 ans, soit un type de bail à très long terme facilitant le développement de projets facilitant ce type de projets. Jusqu'ici, 8 terrains municipaux représentant plus de 1 300 unités potentielles ont été cédés ou réservés à des fins de logements sociaux et abordables.

Accompagnement, équité et réduction des délais pour les émissions de permis

Une équipe municipale dédiée à l'habitation a été mise en place, et elle accompagne activement une trentaine de projets représentant un potentiel de 4 000 logements sociaux et abordables. De plus, les délais d'octroi de permis ont été nettement réduits sur le territoire lavallois. Ainsi, en avril 2025, environ 80 % des permis ont été émis 2 fois plus rapidement qu'en 2021, et ce, pour tous les types de permis et de certificats. Plus précisément, les délais d'émissions de permis (tous types) ont été de 22 % à 70 % plus courts.

En ce qui concerne les nouvelles constructions, le délai d'émission des permis a été en moyenne de 164 jours au calendrier en 2025, ce qui représente une baisse de 29 % par rapport à 2021. Soulignons que ces nouvelles constructions comportent plusieurs dizaines ou centaines de logements chacune, ce qui en fait des projets d'envergure

Plus impressionnant encore, en 2025, pour la catégorie des permis visant à autoriser des projets résidentiels de 20 logements et plus, 75% de ces permis ont été délivrés deux fois plus vite qu'en 2021.

La Ville a également adopté la Politique de mise à disposition des immeubles municipaux pour la réalisation de logement sociaux et abordables pour l'attribution de terrains, et elle a bonifié son cadre réglementaire pour favoriser la viabilité des projets - en permettant la réduction des ratios de stationnement et des exemptions de frais, notamment.

La Ville s'est aussi engagée dans le renforcement de l'écosystème local de l'habitation, en soutenant les capacités des organismes à but non lucratif (OBNL) et en appuyant la création d'un guichet unique d'accès au logement subventionné et d'un service d'aide à la recherche de logement.

Dès 2025, de nouveaux outils réglementaires permis par la récente réforme des pouvoirs municipaux en habitation seront mis en œuvre. La Ville entend également continuer à étoffer sa réserve foncière et à adapter ses actions à l'évolution des programmes gouvernementaux.

Faits saillants

Entre 2020 et 2024 :





2024 : 12 projets de logements sociaux ont été livrés, totalisant 710 unités, répondant à une diversité de besoins : familles, aînés, personnes vulnérables ou à risque d'itinérance.

6 projets sont en chantier 289 unités) et seront livrés d'ici la fin de 2025 ou début 2026 .

2 projets financés (79 unités) seront lancés d'ici la fin de 2025.

Ces 1 078 nouveaux logements représentent plus de 20 % de l'ensemble du parc de logements sociaux de Laval - une avancée majeure sur le territoire. À cela s'ajoute 68 autres nouvelles unités (2 projets) qui ont été financées en début 2025.

Consultez le bilan du plan d'action de la Politique de l'habitation 2020-2024

Consultez la carte des nouveaux logements sociaux réalisés entre 2020 et 2024

