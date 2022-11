Bilan 2020-2022 des plans d'action de verdissement - MHM dresse le bilan de sa révolution verte

MONTRÉAL, le 24 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de l'ouverture à Montréal de la 15e Conférence des Parties (COP15) signataires de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dévoile le bilan des actions de verdissement qui ont été déployées en 2020, 2021 et 2022 sur son territoire.

« La COP15 nous rappelle l'urgence d'agir en amont pour protéger la biodiversité. L'arrondissement s'y emploie depuis plusieurs années, et ce, avec la collaboration essentielle de la population de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ainsi que de ses partenaires communautaires et privés. Plusieurs réalisations majeures en verdissement ont bénéficié en effet d'une mobilisation citoyenne qui a permis d'accélérer la réalisation des actions municipales pour réduire le déficit vert de l'arrondissement. Par ailleurs, nous sommes demeurés à l'affût de nouvelles solutions écologiques, toujours dans l'esprit d'améliorer la qualité de vie et l'environnement de la population de MHM », déclare le maire de l'arrondissement, M. Pierre Lessard-Blais.

Se mobiliser pour augmenter la canopée locale

L'arrondissement a investi au total 6 M$ dans la réalisation d'une multitude d'initiatives afin d'augmenter son couvert végétal. Parmi les gestes phares qui ont été posés de 2020 à 2022, notons la plantation de quelque 14 000 arbres, dont près de la moitié était destinée au domaine public. Des plantations massives ont ainsi eu lieu au parc Félix-Leclerc, avec la participation de la population locale. Les résidentes et résidents de MHM ont également prêté main-forte pour planter des arbres et arbustes dans le Boisé-Jean-Milot. Ils ont été par ailleurs une cinquantaine à créer le boisé Honoré-Mercier, à proximité des installations portuaires, en plantant quelque 450 arbres, avec la collaboration de l'Administration portuaire de Montréal et de la Soverdi.

Toujours en vue de réduire le déficit vert de MHM, et selon le souhait exprimé par la population locale, le jardin collectif du parc Carlos-D'Alcantara bénéficie depuis l'été 2022 aux gens de Mercier-Est, avec ses arbres et arbustes fruitiers et sa superficie cultivable de 158 m2. Autre gain significatif : MHM compte désormais une vingtaine de ruelles vertes de plus depuis 2020. L'administration municipale de MHM salue l'acquisition par la Ville de Montréal du boisé Steinberg situé dans un secteur industriel de Longue-Pointe, qui avait été au cœur d'une mobilisation citoyenne pour protéger cet espace naturel.

Des infrastructures vertes pour la gestion des eaux

L'arrondissement mise sur des saillies drainantes pour réduire le volume d'eau dirigé vers les réseaux d'égout et améliorer la qualité des eaux rejetées. Au cours des deux dernières années, l'arrondissement a construit 60 saillies drainantes qui contribuent en outre à l'embellissement et à la déminéralisation du territoire. Une impressionnante noue drainante a également vu le jour aux abords du skatepark Honoré-Mercier. Cette infrastructure verte permet une saine gestion des eaux de pluie et enrichit la biodiversité du secteur. L'arrondissement planifie d'ailleurs l'aménagement de plusieurs noues drainantes sur les rues avoisinantes du parc Pierre-Bédard afin de permettre à l'eau de pluie de s'infiltrer directement dans le sol et de limiter de cette façon les risques d'inondation dans le secteur lors de pluies intenses.

Plus de végétaux, moins d'asphalte

La création des saillies et de noues drainantes ainsi que des ruelles vertes, tout comme la tenue d'activités citoyennes pour convertir des espaces minéralisés en espaces verts, a permis le retrait de 7242 m2 d'asphalte et de béton au cours des trois dernières années.

En résumé - Bilan de verdissement 2020-2022

Budget: 6 M$, dont le tiers a été investi dans la plantation d'arbres de gros calibre

Plantation d'arbres : 13 808, dont 5492 arbres plantés sur le domaine public et 8316 sur le domaine privé

Plantation d'arbres dans les boisés au parc Félix-Leclerc ( 550) et au parc Honoré- Mercier (453)

au parc Honoré- (453) Ajout de ruelles vertes : 21

Déminéralisation des surfaces bétonnées et asphaltées : 7242 m 2

Installation de saillies drainantes : 60

Application de la tonte différenciée dans des espaces verts : 150 000 m 2

Pour connaître l'ensemble des actions et des projets phares en verdissement qui ont été mis en œuvre depuis trois ans dans l'arrondissement, consulter le Bilan triennal, plans d'action en verdissement 2020, 2021 et 2022 sur montreal.ca .

« Nos prochains objectifs et actions de verdissement feront désormais partie de notre Plan climat 2022-2030, qui sera bientôt rendu public, et qui positionne Mercier-Hochelaga-Maisonneuve comme un leader en transition écologique à Montréal », conclut le maire de l'arrondissement.

