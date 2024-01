Bigo Live rend hommage à des streameurs exceptionnels et à sa communauté mondiale lors du gala des prix BIGO 2024 tenu pour la première fois aux États-Unis

Bigo Live, qui réunit plus de 800 créateurs internationaux à Las Vegas, célèbre une nouvelle étape importante pour l'économie des créateurs lors de sa célébration annuelle phare

LAS VEGAS, 8 janvier 2024 /CNW/ - Bigo Live, un chef de file mondial de la diffusion en direct dans les médias sociaux et du divertissement, présente fièrement la cinquième édition de son événement phare annuel, le gala des prix BIGO, le 16 janvier 2024 à Las Vegas. Le gala, organisé pour la première fois aux États-Unis, rassemblera les principaux streameurs pour rendre hommage à des créateurs exceptionnels du monde entier et pour mettre en valeur le pouvoir transformateur de la diffusion en continu en direct et son impact positif sur l'industrie et les communautés sociales mondiales.

Bigo Live rend hommage à des radiodiffuseurs exceptionnels et à sa communauté mondiale lors du gala des prix BIGO 2024 tenu pour la première fois aux États-Unis Piste autour du monde

Le thème de cette année, « Win Big on BIGO », reflète la mission de la plateforme qui consiste à cultiver un foyer mondial où les individus et les communautés diverses peuvent se connecter, créer et gagner ensemble. Co-organisé par le chroniqueur et la personnalité médiatique américaine Perez Hilton et la personnalité de la télévision Natalie Nunn, le gala débutera par une nuit captivante de spectacles de talent mettant en scène de la danse K-pop, du chant, de la magie, de la musique drag et des défilés. Parmi les artistes de renom, mentionnons le DJ international WZRD, la performance du rappeur JAQUAE et l'artiste philippine Emie Conjurado, qui mettent en lumière le remarquable parcours du succès du créateur. Les candidats viennent de partout dans le monde, notamment « Uceph » (ID BIGO : MUSICWORLD01) de France et « Tractrac » (ID BIGO : TRACTRAC) des États-Unis, ce qui reflète l'engagement de Bigo Live à reconnaître les contributions exceptionnelles dans divers genres et contenus. « Bigo Live m'a offert un environnement favorable où je peux être authentique », a déclaré Emie Conjurado. « Sur la plateforme, je peux établir des liens avec des personnes du monde entier, en forgeant des relations qui transcendent les frontières géographiques. »

En plus de célébrer ses créateurs les plus talentueux, Bigo Live partagera les innovations et les progrès réalisés sur sa plateforme à l'horizon 2024. Parallèlement au gala, dans le cadre de ses efforts continus visant à fournir à ses utilisateurs les outils dont ils ont besoin pour réussir, Bigo Live a récemment lancé un programme d'encouragement des streameurs amateurs piloté par le CGU, qui encourage les futurs streameurs à se joindre au mouvement de diffusion en continu en direct. Les candidats retenus recevront une formation personnalisée, des horaires flexibles et une exposition mondiale, avec des récompenses alléchantes pour la création de contenu constant. Bigo a également lancé une toute nouvelle mini-série dramatique « WolfsFolly », qui ouvre la voie à une nouvelle catégorie de contenu dans l'industrie de la diffusion en continu en direct.

« Le gala des prix BIGO vise à célébrer la créativité et le travail acharné de nos streameurs , de nos utilisateurs, de notre personnel et de nos partenaires. Cet événement témoigne du pouvoir transformateur de la diffusion en continu en direct, mettant en valeur les divers talents et les histoires qui ont trouvé leur place sur notre plateforme », a déclaré James, président de BIGO Technology. « Notre mission est de permettre aux utilisateurs du monde entier d'exprimer leurs talents et d'établir des liens avec un public mondial, en favorisant des relations significatives. »

À une époque où la consommation de contenu numérique croît à un rythme accéléré, l'essor mondial de la diffusion en continu en direct transforme le paysage des médias sociaux et ouvre une nouvelle ère de possibilités pour les créateurs. Au cours des sept dernières années, BIGO Technology, par l'entremise de Bigo Live, s'est positionné comme un chef de file dans la croissance de l'économie des créateurs, qui devrait atteindre 480 milliards de dollars américains d'ici 2027. Cette année, BIGO Technology a reçu le prix d'excellence pour la croissance des entreprises de développement de logiciels APAC Insider et a été reconnue comme la société de contenu créatif la plus innovante de 2023 par AI Global Media. Cela témoigne de l'engagement de la plateforme à favoriser l'innovation et la créativité.

Joignez-vous à la communauté mondiale de Bigo Live et découvrez certains des talents les plus excitants de la plateforme lors du gala à 18 h (GMT-8), le 16 janvier, au moyen de l'application Bigo Live en cherchant BIGO ID : music. Téléchargez l'application Bigo Live (disponible sur iOS et Android) ou suivez Bigo Live sur Facebook et Instagram pour d'autres mises à jour.

À propos de Bigo Live

Bigo Live est l'une des communautés sociales de diffusion en direct qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Elle permet aux utilisateurs de diffuser en temps réel pour partager des moments de leur vie, montrer leurs talents et interagir avec des gens du monde entier. Bigo Live compte plus de 400 millions d'utilisateurs dans plus de 150 pays. Lancée en mars 2016, Bigo Live appartient à BIGO Technology, dont le siège social est à Singapour.

