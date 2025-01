SINGAPOUR, 23 janvier 2025 /CNW/ -- BIGO Ads SDK est désormais un partenaire d'enchères approuvé pour Unity LevelPlay, une plateforme de médiation de premier plan. Cette collaboration réunit le vaste inventaire publicitaire de BIGO Ads et le trafic massif de LevelPlay, ce qui permet aux développeurs d'améliorer leur potentiel de revenus et d'optimiser l'expérience de leurs utilisateurs.

Quels sont les avantages de l'intégration de BIGO Ads ?

BIGO Ads fournit un SDK fiable et sécurisé qui permet aux développeurs et aux annonceurs de réaliser une croissance durable.

Pour les développeurs d'applications :

Si vous utilisez déjà Unity LevelPlay, l'intégration du SDK BIGO Ads est rapide et sans tracas.

L'ajout de sources d'enchères publicitaires renforce la concurrence, ce qui vous permet de maximiser les revenus publicitaires.

Pour les annonceurs :

Accédez au trafic de haute qualité d'Unity LevelPlay et à des placements publicitaires de premier ordre sur plus de 30 000 applications partenaires de BIGO Ads afin d'améliorer les performances de vos campagnes.

Ce que disent nos partenaires

Ashley Navon, directrice principale des partenariats de croissance, Unity

« Nous sommes ravis d'intégrer BIGO Ads à Unity LevelPlay. « L'ajout de leur demande mondiale à notre médiation permettra d'augmenter les enchères et, en fin de compte, les revenus pour nos développeurs et éditeurs. »

Eden Liu, chef du développement commercial, BIGO Ads

« Notre équipe est ravie de s'associer à LevelPlay. La collaboration avec LevelPlay s'avère harmonieuse, et leur efficacité et leur professionnalisme sont exceptionnels. Nous pensons que cette intégration permettra de dégager une valeur importante pour les développeurs et les annonceurs. »

L'équipe INDIEZ

Un développeur de jeux mobiles de premier plan a vu son rendement des dépenses publicitaires augmenter de 30 % après avoir conclu un partenariat avec BIGO Ads. Il a déjà commencé à tester l'intégration du SDK de BIGO Ads en tant que partenaire d'enchères in-app via Levelplay.

« Nous sommes extrêmement satisfaits des performances de BIGO Ads, c'est maintenant l'un de nos meilleurs partenaires pour l'acquisition d'utilisateurs et la monétisation. Leur soutien et leur dévouement à notre réussite ont été essentiels à notre croissance.»

Maximisez les revenus de votre application avec BIGO Ads sur Unity LevelPlay

Pour commencer à maximiser les revenus publicitaires de votre application avec BIGO Ads, suivez simplement ce guide pour intégrer BIGO Ads en tant que réseau publicitaire sur Unity LevelPlay.

Prêt à accélérer votre croissance ?

Communiquez avec l'équipe BIGO Ads dès aujourd'hui pour explorer des stratégies de croissance personnalisées.

Suivez BIGO Ads pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et tendances en matière de monétisation d'applications et de stratégies publicitaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2585998/image_849502_30492898.jpg

SOURCE BIGO Ads

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]