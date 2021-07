TORONTO, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de Bière Canada est heureux d'annoncer la nomination de CJ Hélie, un dirigeant d'expérience du domaine des boissons alcooliques, au poste de président de l'Association.

Bière Canada est l'association commerciale nationale qui représente les principaux brasseurs du Canada. Bière Canada s'est récemment restructurée et regroupe maintenant les Brasseurs nationaux du Canada et l'Association des brasseurs du Québec au sein de Bière Canada afin de créer une voix nationale totalement intégrée de la bière au Canada.

CJ Hélie est un dirigeant de longue date du secteur des boissons alcooliques dont la carrière a débuté chez The Beer Store de l'Ontario et il a occupé des postes de haute direction dans les secteurs canadiens de la bière et d'autres boissons alcooliques.

« CJ possède des compétences uniques pour diriger Bière Canada à ce moment crucial pour l'industrie brassicole canadienne, offrant une vaste expérience dans les domaines de la défense des intérêts et des politiques en matière de boissons alcooliques aux niveaux international, fédéral et provinciaux, fait savoir Kyle Norrington, président de Les Brasseries Labatt du Canada et président du conseil de Bière Canada. Nous souhaitons également remercier Luke Chapman, le président par intérim, de son leadership pendant cette transition de l'Association. »

M. Hélie a déclaré : « Je suis ravi de revenir à l'industrie brassicole canadienne, et de donner une voix déterminante aux amateurs de bière de partout au Canada, l'accent étant mis en particulier sur la responsabilité sociale et une réglementation intelligente. »

« Je suis impatient de collaborer avec nos entreprises membres afin d'élaborer un cadre réglementaire et un fiscal d'un bout à l'autre du Canada qui assure la durabilité et la croissance du secteur brassicole canadien pour les agriculteurs, les travailleurs du secteur de l'accueil, les détaillants d'alcool et les consommateurs adultes, dit M. Hélie. »

Bière Canada préconise des règlements modernes, progressistes et fondés sur des données probantes dans le domaine des boissons alcooliques ainsi que des politiques en matière de taxation, d'accès pour les consommateurs de même que de la vente et la distribution socialement responsables.

LIENS CONNEXES

Bière Canada

Bière Canada - site Web de l'industrie

AU SUJET DE BIÈRE CANADA

Bière Canada est la voix des personnes qui fabriquent la bière de notre pays et nos membres produisent 90 % de la bière fabriquée au Canada. La vente de bière appuie 149 000 emplois canadiens, génère 14 milliards de dollars en produit intérieur brut et des recettes fiscales de 5,7 milliards de dollars pour les gouvernements

Bière Canada représente les brasseurs canadiens depuis 1943 et présente l'aperçu statistique le plus complet et le plus opportun des tendances mensuelles et annuelles au sein de l'industrie brassicole

SOURCE Bière Canada

Renseignements: Dana Miller, Directrice, Communications et mobilisation, Bière Canada, 1-604-679-4970, [email protected]

Liens connexes

https://beercanada.com/homepage