« Au nom des autres membres du conseil d'administration, je tiens à remercier Kyle pour son leadership tout au long de la pandémie de COVID-19 au Canada. J'ai hâte de travailler avec mes collègues et l'équipe de Bière Canada en vue d'améliorer l'environnement opérationnel canadien pour les brasseurs et les consommateurs de bière et de continuer à promouvoir la consommation modérée et responsable », a déclaré M. Landtmeters.

Frédéric Landtmeters a été nommé président de Molson Coors Canada en 2016. Il a auparavant occupé le poste de directeur général de Molson Coors Royaume-Uni et Irlande et de directeur commercial de Molson Coors Europe. Avant de se joindre à Molson Coors, Frederic a occupé divers postes de marketing chez AB InBev, Cadbury Schweppes et Procter & Gamble.

Il travaillera aux côtés des membres du conseil d'administration actuels : George Croft, Waterloo Brewing Ltd., Kyle Norrington, Labatt Breweries of Canada, Andrew Oland, Moosehead Breweries Limited et John Sleeman, Sleeman Breweries Ltd.

À PROPOS DE BIÈRE CANADA

Bière Canada est la voix des gens qui brassent la bière de notre nation. Nos membres assurent 90 % de la production de bière au Canada. Les ventes de bière soutiennent 149 000 emplois au Canada. De plus, elles génèrent un produit intérieur brut de plus de 14 milliards de dollars et des recettes fiscales gouvernementales de 5,7 milliards de dollars.

Bière Canada représente les brasseurs canadiens depuis 1943 et offre l'aperçu statistique le plus détaillé et en temps opportun des tendances mensuelles et annuelles au sein de l'industrie de la bière.

