De Londres à Liverpool, d'Édimbourg à Brighton et de Cardiff à Cambridge, découvrez des trésors cachés à proximité de nos sites emblématiques. Les villes britanniques regorgent d'histoires et de personnages accueillants qui donnent vie à ces lieux. Les espaces urbains recèlent de lieux sauvages et de façons exaltantes d'en profiter, de manière à profiter au maximum du temps passé à l'extérieur à essayer un large éventail d'expériences écoresponsables.

Pour quelque chose d'inattendu, pourquoi ne pas aller naviguer dans un spa sur la Tamise à Londres? Ou sinon magasiner dans le plus vieux magasin de disques du monde à Cardiff? Envolez-vous à l'International Balloon Fiesta de Bristol, apprenez à grimper aux murs au Alien Rock, un centre d'escalade logée sous les voûtes d'une magnifique église d'Édimbourg, ou testez vos capacités mentales et physiques au centre d'aventures Bear Grylls Adventure à Birmingham.

2022 est l'occasion de renouer avec nos amis, de rencontrer de nouvelles personnes sympathiques en cours de route et de rattraper le temps perdu en profitant de la liberté de savourer des expériences différentes chaque jour. C'est aussi le temps de vivre les événements majeurs de l'année qui attireront les foules, notamment le Jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II, les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham, la 50e édition de la célèbre Pride in London (Fierté gaie), la 75e édition des festivals d'Édimbourg ou encore le Unboxed, la grande fête de la créativité célébrée à la grandeur du Royaume-Uni.

Paul Gauger, vice-président principal pour les Amériques chez VisitBritain, a déclaré :

« Au cours des deux dernières années, les voyageurs canadiens ont littéralement rongé leur frein! Outre les messages de bienvenue et de réconfort, nous mettons en lumière nos villes dynamiques et diversifiées. Nous proposons les histoires de notre patrimoine renommé et de nos attractions urbaines emblématiques - avec une touche de modernité -, tout en dévoilant notre culture contemporaine vibrante et notre scène culinaire innovante. Pour les Canadiens qui nous visiteront pour la première fois (ou la dixième!), nous dévoilons une Grande-Bretagne regorgeant de nouvelles expériences inédites, passionnantes et prêtes à découvrir dès maintenant. »

« Le gouvernement du Royaume-Uni a levé les dernières restrictions de voyage liées à la COVID-19 pour tous les passagers internationaux. Cela signifie que toute personne qui entre au Royaume-Uni n'aura plus besoin de subir des tests ou de remplir un formulaire de localisation. Cette souplesse et cette facilité renouvelées constituent un autre incitatif à explorer nos villes, nos côtes et nos campagnes dynamiques et diversifiées. »

Voici d'autres idées qui donneront le goût aux Canadiens de découvrir la « face cachée » de la Grande-Bretagne en 2022 :

UNE SCÈNE GASTRONOMIQUE DIVERSIFIÉE

« Goûter Londres » prend soudainement un tout autre sens. Dégustez des cocktails au Cahoots, situé dans une ancienne station de métro et maintenant un bar underground aux accents des années 1940. Ou assoyez-vous à une table dans un bus à deux étages baptisé Bustronome. Le afternoon tea fait peau neuve au Kids Sci-Fi Tea à l'hôtel Ampersand, ou encore au Peter Pan Afternoon Tea du restaurant Aqua Shard. Faites une croisière houblonnée sur la Tamise en compagnie de véritables sommeliers certifiés dans le cadre des London Craft Beer Cruises; vous y dégusterez les meilleurs brassins de producteurs indépendants, des plats artisanaux et d'autres produits locaux, le tout en admirant quelques-unes des attractions les plus emblématiques du Londres fluvial.

Le fort esprit communautaire de Bath est clairement visible dans ses options gastronomiques. Savouring Bath offre des visites culinaires où les visiteurs peuvent découvrir des maîtres des fourneaux locaux et certaines de leurs créations inspirées. Le restaurant The Pump Room collabore avec l'organisme de bienfaisance Beyond Food pour aider les personnes à risque d'itinérance à trouver un emploi. Bristol offre bien plus que des expériences culinaires « ordinaires ». Pourquoi ne pas jouer à des jeux de société tout en savourant des plats locaux au Chance & Counters? Ou sinon taquiner les quilles ou les boules de billard en vous régalant des pizzas et des fameux cocktails hardshake au pub The Lanes? Ailleurs, à la microdistillerie indépendante Psychopump, on propose des cours de distillation de gin lors desquels les visiteurs peuvent créer leur propre élixir en choisissant parmi un large éventail de plantes aromatiques.

Si vous préférez le whisky, la nouvelle expérience Johnnie Walker à Édimbourg est pour vous. Le Cold Town House sert la bière la plus fraîche en ville brassée sur place, et c'est sans mentionner son toit-terrasse offrant l'une des vues les plus splendides sur le château d'Édimbourg. The Jolly Botanist propose d'uniques créations expérimentales pour les palais exigeants, avec ses sélections de gins, de whiskys et de cocktails. Les fromages les plus raffinés d'Édimbourg se découvrent à pied avec le Edinburgh Cheese Crawl, au fil d'une exploration de deux heures. À Glasgow, essayez le Dockyard Social, où les meilleurs commerçants de street food auront tôt fait de vous réconforter la panse. Le Finnieston Bar & Restaurant sert les meilleurs fruits de mer écossais, accompagnés de bières, cocktails ou champagnes primés. Au Cail Bruich, les meilleurs aliments saisonniers de la Grande-Bretagne sont réquisitionnés pour créer une expérience culinaire détendue -et étoilée par Michelin - dans le West End de Glasgow. À une heure plus au nord, la distillerie Glengoyne produit son whisky en utilisant de l'énergie renouvelable, et son engagement à protéger la beauté de l'environnement est perceptible dans toutes ses activités.

Liverpool abrite de nombreux restaurants et comptoirs de restauration indépendants. Le Baltic Market offre une grande sélection de mets du monde entier. Au Mowgli Street Food, d'authentiques plats indiens savoureux sont servis; au Barnacle, les chefs créent des délices à partir de produits saisonniers et locaux, alors qu'au Alma de Cuba, les spécialités caribéennes se font louanger dans le décor d'une église réaménagée. Selon le magazine Conde Nast Traveller, Birmingham est l'une des meilleures villes pour contenter les foodies en 2022, en raison de son grand nombre de restaurants étoilés Michelin. Les tables du Adam's et du Purnells, deux restaurants de fine cuisine contemporaine, dévoilent des plats modernes, tout comme celle du Opheem, d'allégeance indienne; toutes ces adresses sont situées au cœur du centre-ville. Le fameux et succulent cari «balti » a été inventé à Birmingham. On s'en délectera dans des restaurants primés du centre-ville, ainsi que dans de charmants établissements familiaux du bien nommé Balti Triangle. Et comme si ce n'était pas assez, un monde de délices chocolatés est à votre portée à Cadbury World. Cette expérience immersive enseigne aux visiteurs comment les confiseries sont fabriquées, la visite se terminant dans la plus grande boutique Cadbury au monde. Les « choco-oliques » seront au septième ciel!

JE NE CROYAIS PAS POUVOIR FAIRE CELA

Un incontournable pour les fans des Chroniques de Bridgerton : une visite de deux heures dans les rues magnifiques et historiques de Bath vous plongeront dans les décors et les récits de la populaire série télévisée. Parmi les points d'intérêt à surveiller, mentionnons la maison des Featheringtons, la boutique de Mme Delacroix et la demeure de Lady Danbury. Pour les amateurs cette fois de Peaky Blinders, une autre tournée permet d'explorer les lieux de tournage à Liverpool et en périphérie - à moins que vous souhaitiez vivre la totale avec le Peaky Blinders Live Escape Game, mis en scène au cœur du quartier des bijoutiers de Birmingham et où les équipes sont mises au défi d'infiltrer le monde des gangsters, pour ensuite tenter d'y échapper.

Autre visite digne de mention, le Skyliner Street Art Tour est guidé par Hayley Flynn, véritable passionnée de tourisme alternatif et la première (et seule) « conservatrice urbaine » accréditée par le National Trust, principal organisme de conservation du Royaume-Uni. Qualifiées d'« anti-tours », les visites guidées de Skyliner dans le Northern Quarter de Manchester font voir un visage différent de la ville, non seulement en révélant des aspects insoupçonnés, mais en donnant aux visiteurs le sentiment qu'une cité est forgée par ceux et celles qui y vivent et y travaillent. Le Banksy Walking Tour plongent les curieux au cœur des espaces artistiques qui ont vu grandir le célèbre Banksy, tout en révélant quelques œuvres secrètes que les amateurs pourront admirer. L'artiste de rue de renommée mondiale a veillé à ce que sa propre ville ne soit pas en reste, avec des œuvres apparaissant dans ses lieux de jeunesse; voilà une visite pédestre autoguidée qui ne décevra point! Les amateurs d'art voudront visiter le quartier de Digbeth à Birmingham, un secteur prisé des artistes de rue depuis des décennies. Cette autre promenade autoguidée met en scène les œuvres de quelques-uns des plus anciens graffiteurs de Birmingham, en partant de la gare de Moor St. De nombreux cafés et bars tout au long du parcours permettent de faire la pause.

Les visiteurs peuvent sortir de l'effervescence de la ville et reprendre calmement leur souffle dans les jardins botaniques de l'Université d'Oxford, les plus anciens du pays. Fondé en 1621, le lieu propose des expériences visant à remettre les participants en contact avec leur âme et leur corps, tout en renouant avec la nature. Au menu : séances de méditation avec aromathérapie, bains de forêt japonais, ou encore yoga dans les jardins. Une autre façon d'explorer la nature est de parcourir le Kelvin Walkway, un prolongement du sentier de randonnée West Highland qui descend au sud de Glasgow. Avec un point de départ en ville, la promenade suit les trois rivières d'Allander, Kelvin et Clyde, en passant devant le parc de Kelvingrove et le jardin botanique de Glasgow.

Pour de plus amples renseignements et une multitude d'autres raisons de visiter la Grande-Bretagne cette année, rendez-vous sur le site https://www.visitbritain.com/ca/en (en anglais seulement)

VisitBritain fait la promotion touristique du Royaume-Uni à l'échelle internationale dans le cadre de la campagne mondiale GREAT Britain du gouvernement britannique.

du gouvernement britannique. Pour des images, des vidéos et autres ressources supplémentaires : VisitBritain Images.

