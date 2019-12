Bienvenue aux futurs électeurs et électrices lors de l'élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon!

QUÉBEC, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Élections Québec permettra à de futures électrices et futurs électeurs de se familiariser avec le fonctionnement du vote à l'occasion de l'élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon. L'institution déploie deux initiatives novatrices pour faire rayonner la culture démocratique auprès des jeunes : les petits bureaux de vote et Vivre les coulisses d'une élection.

Les petits bureaux de vote

Le vote en famille est de retour lors de l'élection partielle dans Jean-Talon. Grâce aux petits bureaux de vote destinés aux enfants, les futures électrices et futurs électeurs pourront voter, tout comme leurs parents, le 2 décembre prochain. En répondant à une question conçue spécialement pour eux, ils auront l'occasion de suivre l'exemple de leurs parents et de prendre conscience de l'importance de voter.

Les résultats du vote des enfants seront diffusés sur le site Web d'Élections Québec le lendemain de l'élection.

Vivre les coulisses d'une élection

Une autre initiative d'Élections Québec en matière d'éducation à la démocratie permettra à six élèves du secondaire de se glisser dans les coulisses de l'élection.

Nicolas Rouleau et Joëlle De La Sablonnière, du Séminaire des Pères Maristes, et Abdellah Flilou et Guillaume Cloutier, de l'école secondaire De Rochebelle, ainsi que Anne-Marie Dubeau et William Marcotte-Dugré, du collège Jésus-Marie, seront aux premières loges pour observer les étapes nécessaires au bon déroulement d'une élection provinciale. Présents sur les divers lieux de vote, ils seront témoins du travail des différentes personnes qui rendent possible une telle opération.

Le public pourra suivre leur parcours en lisant les messages publiés sur la page Facebook de ZED - Zone d'éducation à la démocratie ou en direct sur Twitter, à l'aide du mot-clic #CoulissesÉlection.

L'éducation à la démocratie

« Vivre une expérience concrète permet aux jeunes de mieux comprendre l'importance de la démocratie dans notre société. Nos deux activités, les petits bureaux de vote et Vivre les coulisses d'une élection, sont pour moi des moyens privilégiés de se familiariser avec l'exercice du droit de vote. Un jour, ce sera à leur tour de poser cet important geste démocratique », a affirmé Pierre Reid, directeur général des élections.

Pour en savoir plus sur l'ensemble des programmes d'éducation à la démocratie d'Élections Québec, consultez la Zone d'éducation à la démocratie de son site Web.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises.

Information complémentaire :

Les six jeunes qui vivront les coulisses des élections seront disponibles pour participer à des entrevues le lundi 2 décembre en après-midi. Ils pourront ainsi faire part de leurs impressions sur cette journée spéciale et répondre aux questions des journalistes.

