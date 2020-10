Bientôt 7 mois depuis l'arrivée de la COVID-19 au Québec : AEE Placement est fière de son bilan et prête pour la suite

LAVAL, QC, le 7 oct. 2020 /CNW/ - Toute l'équipe de AEE Placement a été fortement mobilisée depuis l'arrivée de la COVID-19 au Québec en mars dernier. Alors qu'une deuxième vague du virus semble malheureusement prendre forme depuis quelques semaines, l'entreprise spécialisée en recrutement et placement de personnel trace un bilan positif de son apport à la gestion de la pandémie jusqu'ici. Son fondateur et président, Mehdi Hammou, est fier de sa contribution à l'effort collectif québécois et de pouvoir assurer qu'elle est prête pour la suite.

Dès les premières annonces du gouvernement Legault, AEE Placement a accéléré la création de sa division Santé afin de répondre aux besoins criants de personnel qui s'annonçaient. S'appuyant sur son expertise de plusieurs années dans le recrutement et le placement de personnel, l'entreprise a fait appel à des ressources spécialisées du secteur de la santé afin de déployer efficacement du personnel dans le réseau.

Le défi était de taille. Les demandes, urgentes, n'ont pas tardé à fuser de toutes parts dans le réseau de la santé et des services sociaux, et toute la famille AEE Placement a dû s'adapter et se professionnaliser toujours davantage à mesure qu'elle gagnait en diversité. D'abord pour dénicher et fournir du personnel de qualité partout où c'était nécessaire. Puis, pour développer des outils et des méthodes permettant de stabiliser le personnel, de veiller à la santé de tous et de livrer des résultats. Les cas du CHSLD Saint-Lambert sur-le-Golf, du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et tant d'autres nous permettent aujourd'hui d'affirmer que, si tous les défis liés à la crise ne sont pas réglés au Québec, nous avons fait et continuons de faire une différence positive.

Dans un contexte où plusieurs Québécois ont malheureusement perdu leur gagne-pain, la créativité, l'agilité et le courage des dirigeants de AEE Placement ont non seulement permis de « garder les lumières allumées », mais de créer de l'emploi, d'offrir des incitatifs et des conditions compétitives à l'ensemble des membres de son équipe et d'investir de manière structurante.

Il est à noter que, contrairement à certaines pratiques d'agences décrites récemment dans les médias, AEE Placement n'a jamais recruté de demandeurs d'asile pour combler les postes pour lesquels les institutions québécoises en santé nous ont sollicité. Sans tomber dans le débat politique, non seulement il ne correspondrait pas à nos valeurs d'entreprise de profiter de gens vulnérables en ces temps difficiles, mais nos clients méritent de plus du personnel qualifié et beaucoup de gens au Québec veulent travailler, alors cette option ne nous a jamais effleuré l'esprit.

AEE Placement est une entreprise de recrutement et placement de personnel basée à Laval, qui œuvre depuis 2013 à combler tant les besoins des employeurs que des employés en générant de la valeur ajoutée pour tous. Son modèle d'affaires axé sur l'agilité et le partage des résultats permet à AEE Placement d'offrir des incitatifs et des conditions très compétitives à tous les membres de son équipe, en étant constamment à la recherche de nouveaux talents.

S'étant originalement développée dans divers secteurs de l'ingénierie, AEE Placement a accéléré la création de sa division Santé dès l'éclosion de la COVID-19 au Québec, en misant sur son expertise existante en ressources humaines et un nouvel apport de gens spécialisés en santé. À ce jour AEE Placement a recruté plus de 700 travailleurs québécois pour le réseau de la santé et des services sociaux, déployés dans plus de 70 établissements suite à la forte demande des institutions devant l'urgence et la gravité de la situation. Ces chiffres sont révélateurs de l'impact de AEE Placement dans l'effort collectif déployé par les Québécois, sur tous les fronts, pour contrer la propagation de la COVID-19.

SOURCE AEE Placement

