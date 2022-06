Biens d'intérêt patrimonial en Chaudière-Appalaches - La ministre de la Culture et des Communications annonce le classement de l'ensemble paroissial et du presbytère de Saint-Michel

SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE, QC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et la députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, sont heureuses d'annoncer que l'ensemble paroissial et le presbytère de Saint-Michel, tout comme l'orgue de l'église et le bâton de bedeau, ont été classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

En plus de préserver et de protéger les valeurs patrimoniales qui caractérisent l'ensemble de ces biens, le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 75 000 $ pour la restauration du presbytère de Saint-Michel. Plus précisément, cette somme servira à restaurer la toiture, les lucarnes et les fondations de l'immeuble patrimonial.

La paroisse de Saint-Michel, à Bellechasse, a été érigée en 1678 et compte parmi les 10 premières créées sur le territoire québécois. Les bâtiments et structures de l'ensemble paroissial occupent d'ailleurs leur emplacement depuis 1712. Le presbytère actuel a été construit en 1740, agrandi en 1790 et modifié en 1853 et 1854. C'est un bâtiment de très grande qualité qui possède un degré d'authenticité élevé. Il constitue, en outre, le troisième plus ancien presbytère à subsister au Québec. L'orgue de l'église de Saint-Michel a été fabriqué en 1897 par Napoléon Déry (opus 14) et le bâton de bedeau a été conçu vers 1820 par l'orfèvre réputé Laurent Amiot.

Citations

« Quelques mois à peine après la signature de l'avis d'intention de classement, c'est un réel plaisir pour moi de reconnaître formellement la valeur patrimoniale de ces biens patrimoniaux à caractère religieux. De plus, l'aide financière de 75 000 $ que nous annonçons pour la restauration du presbytère de Saint-Michel est un exemple éloquent de la volonté de notre gouvernement de créer des conditions gagnantes pour assurer la pérennité de cette richesse exceptionnelle. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Il ne fait aucun doute que l'ensemble paroissial et le presbytère de Saint-Michel font la fierté des gens de Bellechasse. Le presbytère est un bâtiment dont la valeur patrimoniale est exceptionnelle et qui pourra revivre grâce aux projets qui y seront développés. Je me réjouis que des projets comme celui de la restauration du presbytère génèrent des effets positifs, tant sur le plan communautaire que sur le plan culturel. En protégeant les bâtiments qui font notre fierté, on protège la culture québécoise et ça, c'est une priorité pour notre gouvernement! »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

« C'est une partie de l'histoire du Québec que nous consolidons aujourd'hui. Un héritage qui nous a été confié, qui nous survivra et qui est en ce sens une sorte de balise, présente et future. La confirmation de classement annoncée permettra de planifier de façon judicieuse et responsable la préservation du presbytère, ce patrimoine matériel d'exception. »

Stéphane Garneau, maire de la Municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse

Faits saillants

En classant un bien patrimonial, la ministre reconnaît formellement sa valeur patrimoniale. Elle assure la protection du bien et favorise sa transmission aux générations futures.

Le bien patrimonial classé est inscrit au Registre du patrimoine culturel, ce qui contribue à sa connaissance et à sa mise en valeur auprès de la collectivité.

La Loi sur le patrimoine culturel telle que nous la connaissons aujourd'hui succède à une loi plus ancienne, soit la Loi relative à la conservation des monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique ou artistique . Cette année, le Ministère souligne le 100 e anniversaire de l'entrée en vigueur de cette première loi visant la protection du patrimoine de l'histoire du Québec et du Canada .

telle que nous la connaissons aujourd'hui succède à une loi plus ancienne, soit la . Cette année, le Ministère souligne le 100 anniversaire de l'entrée en vigueur de cette première loi visant la protection du patrimoine de l'histoire du Québec et du . Correspondant à 50 % des coûts du projet de restauration, la somme consentie fait partie du budget 2022-2023 du Programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux géré par le Conseil du patrimoine religieux du Québec.

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 581 989-6037; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388