Biens d'intérêt patrimonial dans Matane-Matapédia - La ministre Nathalie Roy émet un avis d'intention de classement des Tours-de-Guet-de-Sainte-Flavie

QUÉBEC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le site patrimonial des Tours-de-Guet-de-Sainte-Flavie, situé dans la région du Bas-Saint-Laurent, est en voie d'être classé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il comprend deux anciennes structures de surveillance aériennes érigées au cours de la Seconde Guerre mondiale.

La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a récemment signé un avis d'intention de classement à cet effet. Par ce geste, elle souhaite préserver les valeurs historique et architecturale des tours de guet.

Le site patrimonial des Tours-de-Guet-de-Sainte-Flavie présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. Érigées entre 1940 et 1942, les deux tours de guet témoignent des activités de la 9e école de bombardement et de tir de Mont-Joli. Cette école était la seule du genre établie au Québec et a été la plus importante au Canada. Les deux tours construites aux extrémités de Sainte-Flavie permettaient aux formateurs de surveiller les exercices de tir effectués par les apprentis mitrailleurs au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Avec la fin du conflit mondial, les deux tours ont perdu leur fonction militaire et ont été transformées en résidences.

Les deux tours composant ce site patrimonial se démarquent également pour leur valeur architecturale, car elles sont représentatives des bâtiments construits par l'armée dans les aérodromes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de bâtiments qui se veulent avant tout fonctionnels; ils présentent des volumes simples et une ornementation dépouillée. Très peu de bâtiments de ce type sont conservés au Québec et au Canada.

Citation :

« Je suis heureuse de contribuer à mettre de l'avant la valeur historique et architecturale des Tours-de-Guet-de-Sainte-Flavie. Leur classement permettra d'assurer la pérennité de ces bâtiments emblématiques et assurera la préservation d'une partie de notre mémoire collective. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

