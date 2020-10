Biennale du financement des OBNL 2020 - Une série de vidéoconférences pour façonner son financement

HUNTINGDON, QC, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Pour sa 3e édition, la Biennale du financement des OBNL 2020, organisée par la Corporation de développement communautaire (CDC) du Haut-Saint-Laurent, présentera quatre matinées de vidéoconférences tous les mardis du mois de novembre. Sous le thème « Façonner son financement », des organismes de partout au Québec sont conviés à participer en direct pour consolider leurs compétences et connaissances en recherche de financement.

Propulsé par Desjardins, l'événement est rendu possible grâce au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec.

« Je suis fière de la contribution du Fonds d'appui au rayonnement à la tenue d'événements comme la Biennale du financement des OBNL 2020. Grâce à ces rencontres virtuelles, plusieurs organismes bénéficieront de conseils pour faire face aux différents enjeux auxquels ils sont confrontés, dont ceux liés à la pandémie », déclare Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

« Au cours des derniers mois, nous avons tous dû changer nos habitudes et mettre en place de nouvelles façons de faire. Il est important pour votre gouvernement de souligner et soutenir les initiatives des organismes de la région qui ont su s'adapter à la situation sans précédent que traverse actuellement le Québec. Ainsi, je félicite notamment l'équipe de la CDC du Haut-Saint-Laurent qui propose une formule virtuelle de la Biennale afin qu'elle ait tout de même lieu cette année », souligne Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie.

Une programmation riche pour les OBNL

L'édition 2020 de la Biennale du financement des OBNL accueillera une variété de conférenciers qui traiteront de plusieurs sujets liés au financement des OBNL. Des professionnels provenant de firmes spécialisées, de milieux universitaires, d'organismes à but non lucratif et de fondations viendront discuter notamment de dons majeurs et planifiés, de bénévolat et activités de financement en temps de COVID, de commandites, de campagne de fin d'année et de demandes de subventions.

Pour plus d'information, visitez le site web de la Biennale : https://biennale2020.illuxi.com/ .

À propos de la CDC du Haut-Saint-Laurent

La Corporation de développement communautaire (CDC) du Haut-Saint-Laurent souhaite le développement de l'autonomie de ses organismes membres. Cela se traduit entre autres par le renforcement des compétences en matière de financement des OBNL.

Notons que les CDC sont des actrices incontournables en matière de développement social et communautaire dans leur milieu. Présentes au sein des 14 régions du Québec et chapeautées par la Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC), elles offrent des services directs à près de 2 500 organismes communautaires, en plus de développer des projets à vocation sociale en partenariat avec ces organismes, les citoyennes et citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs du milieu.

Voir le communiqué sur le site : http://www.cdchsl.org/wp-content/uploads/2020/10/Communique-Presse_La-Biennale-du-financement-des-OBNL-2020.pdf

SOURCE Corporation de développement Communautaire du Haut-Saint-Laurent

Renseignements: Source : Rémi Pelletier, Directeur général, Corporation de développement Communautaire du Haut-Saint-Laurent, [email protected], 450 264-9042