Poursuivre la réflexion et réduire les inégalités vécues par les personnes aînées

MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'Observatoire québécois des inégalités rend public aujourd'hui son rapport « Bien vieillir au Québec », un premier grand portrait du vieillissement au Québec et de ses enjeux. Ce rapport est destiné, entre autres, à guider les experts et les décideurs publics dans le développement de nouvelles pratiques sociales afin de réduire les inégalités chez les personnes aînées.

Une réflexion collective qui doit indéniablement se poursuivre au-delà de la pandémie

Alors que depuis quelques mois, les conditions de vie des personnes aînées font les manchettes au Québec, la situation difficile que nous traversons présentement aura révélé des aspects encore plus préoccupants. Si les effets de la pandémie ont été particulièrement aigus pour les personnes aînées, ceux-ci sont le reflet de problématiques beaucoup plus profondes qui étaient déjà bien présentes avant le début de la pandémie et qui risquent de s'exacerber au cours des prochaines années avec l'augmentation de la population aînée.

Ce rapport s'inscrit dans une réflexion collective essentielle qui doit continuer au-delà de la situation actuelle. Dans l'élaboration de ce rapport, les chercheurs de l'Observatoire ont recensé près de 250 articles et ouvrages dans plus d'une quarantaine de bases de données. Séparée en trois grands thèmes (économie, milieu de vie et bien-être), cette publication vise à rendre accessible des données probantes afin d'encourager l'innovation et d'offrir des pistes de solutions aux décideurs publics pour permettre d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées.

Un portrait préoccupant du vieillissement au Québec

Conçu à partir des connaissances scientifiques les plus à jour, ce portrait exhaustif du vieillissement au Québec et de ses enjeux documente notamment des inégalités de revenus et de patrimoine importantes entre les personnes aînées. Parmi les principaux constats relevés dans ce rapport, le vieillissement gagnerait à être compris en fonction des besoins spécifiques des personnes aînées et de la diversité de leurs parcours, tant pour les enjeux économiques que les problématiques qui relèvent davantage du milieu de vie ou encore du bien-être. Afin de réduire les inégalités chez les personnes aînées, plus d'actions concertées doivent être entreprises pour permettre à ce groupe de demeurer actif au sein de la société, de rester autonome et de sortir de l'isolement.

Faits saillants - Portrait des 65 ans et plus

Augmentation de 53 % d'ici 2050 : le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus passera de 1,7 million en 2020 à 2,6 millions en 2050.

: le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus passera de 1,7 million en 2020 à 2,6 millions en 2050. L'éducation, un déterminant important : Le revenu des personnes aînées détentrices d'un diplôme universitaire est environ du double de celles sans diplôme ou seulement détentrices d'un diplôme d'études secondaires.

Le revenu des personnes aînées détentrices d'un diplôme universitaire est environ du double de celles sans diplôme ou seulement détentrices d'un diplôme d'études secondaires. De grandes inégalités de richesse : le 20 % des ménages aînés les plus riches détiennent près des deux tiers de l'ensemble du patrimoine détenu par les ménages aînés.

le 20 % des ménages aînés les plus riches détiennent près des deux tiers de l'ensemble du patrimoine détenu par les ménages aînés. Travailler par nécessité : chez les personnes aînées de 70 ans et plus qui travaillent, 25% d'entre elles le font par nécessité.

chez les personnes aînées de 70 ans et plus qui travaillent, 25% d'entre elles le font par nécessité. De plus en plus endettés : 40 % des ménages aînés ont des dettes, une tendance à la hausse au Québec et au Canada .

40 % des ménages aînés ont des dettes, une tendance à la hausse au Québec et au . De fortes inégalités entre les différentes classes de revenus : Chez les personnes appartenant au quintile le moins favorisé - le 20 % le moins nanti en termes de revenu - les hommes vivent en moyenne 6 ans de moins en bonne santé que le quintile le plus favorisé et les femmes, 5 ans de moins.

Chez les personnes appartenant au quintile le moins favorisé - le 20 % le moins nanti en termes de revenu - les hommes vivent en moyenne 6 ans de moins en bonne santé que le quintile le plus favorisé et les femmes, 5 ans de moins. Isolement des personnes aînées : plus du tiers des hommes québécois âgés de 75 ans et plus disent n'avoir aucun ami proche.

: plus du tiers des hommes québécois âgés de 75 ans et plus disent n'avoir aucun ami proche. Une équipe d'experts a accompagné l'Observatoire dans sa démarche de recherche, dont un comité aviseur et un conseil scientifique, formés respectivement de responsables d'organisations du milieu et de personnes expertes en matière de vieillissement.

Citations

« Il est essentiel de garder en tête toutes les variables du vieillissement pour mieux agir sur des inégalités persistantes, ou encore pour les prévenir : une inégalité a souvent des implications dans plusieurs autres sphères de la vie de la personne qui en fait les frais, et ce, à toutes les étapes de sa vie. Pour rendre notre société réellement multigénérationnelle, il faut tenir compte de ces éléments et agir de façon permanente sur le maintien : Maintien à domicile, certes, mais aussi maintien dans la communauté et maintien en société. »

- Elmer van der Vlugt, chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités.

« Il y a maintenant plus d'un an, nous avons mandaté l'OQI afin de dresser le portrait de la situation. Notre intention était d'identifier certains enjeux afin d'engager une conversation nationale sur la situation des personnes aînées, et surtout, de se mettre à la recherche de solutions avec l'ensemble des acteurs présents dans le secteur des personnes aînées. »

- Claude Pinard, directeur exécutif, fondation Mirella et Lino Saputo

À propos de l'Observatoire québécois des inégalités

Basé à l'Université de Montréal, l'Observatoire québécois des inégalités est un courtier de connaissances scientifiques qui éclaire les réflexions et les prises de décision concernant les inégalités de revenu, d'opportunité et de qualité de vie. L'Observatoire mène des activités de communication, de recherche, de transfert et d'accompagnement au sujet de l'état et de l'évolution des inégalités, leurs causes, leurs conséquences, ainsi que l'impact des politiques publiques et des pratiques privées sur leur évolution.

À propos de la Fondation Mirella & Lino Saputo

La Fondation Mirella et Lino Saputo travaille à favoriser l'émergence de trouveurs de solutions engagés pour une société résiliente et inclusive où les personnes âgées, les personnes handicapées et les nouveaux arrivants exercent leur citoyenneté à leur plein potentiel. La Fondation collabore avec de multiples partenaires dans la recherche de solutions à des défis sociaux ou économiques et à la pérennisation de celles-ci.

