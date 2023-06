Bien-être des personnes aînées - Inauguration d'un train thérapeutique au CHSLD de Memphrémagog

MEMPHRÉMAGOG, QC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Le député d'Orford, Gilles Bélanger, a procédé aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, à l'inauguration d'un train thérapeutique au centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Memphrémagog, sur le terrain du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l'Estrie-CHUS.

Le train thérapeutique constitue une façon originale d'occuper les personnes hébergées et de stimuler leur mémoire. Ainsi, la billetterie, les banquettes, les téléviseurs en guise de fenêtres faisant défiler des films de la région (selon les saisons) contribuent à créer chez les résidents et résidentes une atmosphère et une expérience des plus réelles. Le train thérapeutique permet également aux personnes ayant demeuré dans la région de revisiter leur environnement et de refaire des liens avec leur passé.

Rappelons que ce projet s'inscrit dans le cadre du budget spécial accordé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, en février 2020, aux CHSLD pour améliorer leur environnement physique. Ce financement a également permis au CHSLD de Memphrémagog d'améliorer et de décorer son milieu de vie ainsi que d'ajouter des trompe-l'œil et de procéder au camouflage des colonnes de béton.

« Développer un environnement immersif calqué sur la réalité a une incidence très positive pour les personnes aînées. En plus de leur permettre une belle relaxation et de l'apaisement, le train thérapeutique génère des émotions positives pour leur bien-être. Je suis vraiment heureuse de voir se réaliser ce projet développé par le CHSLD de Memphrémagog. C'est une belle initiative qui fera la différence dans la vie des résidents et résidentes. J'en profite pour remercier toutes les équipes qui ont travaillé autour de ce projet. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Je suis vraiment heureux de voir se concrétiser ce projet de train thérapeutique pour les résidents et résidentes du CHSLD de Memphrémagog. C'est une magnifique initiative qui leur permettra de retrouver la sensation du voyage, de stimuler leurs souvenirs, de s'apaiser et de profiter encore plus de leur milieu de vie. Je me réjouis aussi pour le personnel qui dispose désormais d'un outil supplémentaire pour accompagner les personnes hébergées et les aider à retrouver plus de sérénité. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour notre communauté. »

Gilles Bélanger, député d'Orford, adjoint parlementaire du ministre des Finances

Ce projet est issu de l'enveloppe de 5 millions $ mise à la disposition des CHSLD par le MSSS en février 2020 pour améliorer l'environnement physique des CHSLD. Pour le CIUSSS de l'Estrie, ce budget est estimé à 280 700 $, dont 27 400 $ ont été octroyés pour le CHSLD de Memphrémagog.

L'aménagement du train a été possible grâce à l'implication du comité Milieu de vie, du comité des résidents, des gestionnaires du CHSLD de Memphrémagog, du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, de la Fondation Memphrémagog, de Nous.tv et de Mur Mura .

