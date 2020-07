Bien d'intérêt patrimonial en Montérégie - La ministre de la Culture et des Communications procède au classement de la maison Brossard et de son site

QUÉBEC, le 24 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce le classement, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, de la maison Brossard et du site patrimonial de la Maison-Brossard. Par ce geste, elle souhaite préserver les valeurs historique, architecturale, ethnologique et paysagère qui caractérisent ces biens patrimoniaux situés dans la ville de Brossard.

Le site de la maison Brossard correspond à la partie d'une terre de la seigneurie de la Prairie-de-la-Madeleine concédée en 1717 à François Bisaillon, qu'il cède en 1743 à sa nièce Marie-Marguerite Bisaillon et à son époux Claude Brossard. La maison en pierre sise sur ce terrain est construite entre 1784 et 1803 pour la famille de Louis Brossard et de Marie-Josephte Brosseau. Elle est par la suite habitée par cinq générations successives de la même famille. La maison et son site témoignent ainsi de la présence de la famille Brossard et de son rôle dans l'histoire de la seigneurie de la Prairie-de-la-Madeleine et de la ville de Brossard.

La maison Brossard constitue un exemple de maison d'inspiration française, comme en témoignent son corps de logis en pierres des champs, son toit à deux versants et sa charpente complexe, ses cheminées en pierre disposées dans les murs pignons, ses ouvertures distribuées de manière asymétrique et l'absence de lucarnes. La cuisine d'été, annexée au corps de logis au cours du XIXe siècle, possède des caractéristiques formelles similaires à la maison. Les intérieurs de cette dernière conservent leurs divisions d'origine et témoignent du mode de vie d'une famille d'agriculteurs du XIXe siècle.

La maison Brossard et ses dépendances érigées à proximité, ainsi que le terrain, rappellent la vocation agricole du secteur du chemin des Prairies, qui s'est urbanisé et densifié à partir de la décennie 1950.

« La maison Brossard témoigne d'un riche passé architectural qui date de la fin du XVIIIe siècle, et je sais que les citoyens de Brossard en sont vraiment fiers. Je suis donc très heureuse de procéder à son classement et d'ainsi reconnaître sa valeur patrimoniale exceptionnelle. Je remercie les citoyens qui nous appuient dans nos efforts de protection du patrimoine culturel québécois. Ces efforts nous permettent aujourd'hui de protéger un bâtiment qui, par son architecture et son histoire, contribue à la beauté du paysage montérégien! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

