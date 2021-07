Bien d'intérêt patrimonial en Mauricie - La ministre de la Culture et des Communications procède au classement du calvaire du Bas-de-Sainte-Anne

QUÉBEC, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce qu'elle procède, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, au classement du calvaire du Bas-de-Sainte-Anne. Par ce geste, elle souhaite préserver les valeurs historique, artistique et ethnologique qui caractérisent ce bien patrimonial situé sur le boulevard de Lanaudière à Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Le calvaire du Bas-de-Sainte-Anne est érigé en 1893 par un groupe de paroissiens de Sainte-Anne-de-la-Pérade mené par Onésime Trottier et Aphrodis Mayrand. Il est élevé sur le terrain du cultivateur Alphonse Tessier, père de Mgr Albert Tessier. Le corpus est sculpté par Louis Jobin.

Le calvaire est béni le 9 juillet 1893 par l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Louis François Laflèche, originaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Jusque vers 1945, les familles du rang du Bas-de-Sainte-Anne se rassemblent autour du calvaire pour honorer le mois de Marie en mai et le Sacré-Cœur en juin. Par la suite, le calvaire est un lieu de rassemblement pendant la neuvaine de sainte Anne, chaque mois de juillet.

Les calvaires se multiplient dans le paysage québécois à partir des années 1850. Populaires parmi les fidèles, ils s'ajoutent aux croix de chemin et témoignent d'un courant de dévotion envers les images du Christ souffrant.

« À l'instar des nombreux calvaires et croix de chemin qui se trouvaient le long de nos routes, le calvaire du Bas-de-Sainte-Anne est devenu le lieu de rassemblement de nombreuses familles de la région jusque dans les années 1940. Construit en 1893, il est l'œuvre de Louis Jobin, l'un des statuaires les plus réputés de l'histoire du Québec. Par ce classement, notre gouvernement veut protéger le patrimoine québécois qui fait partie de notre histoire collective et qui fait notre fierté. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« De nombreuses familles ont créé des souvenirs en lien avec le calvaire du Bas-de-Sainte-Anne. Plusieurs s'y retrouvaient afin de souligner diverses célébrations religieuses, de prier et de chanter en compagnie de leurs proches. Sa sauvegarde est inestimable aux yeux de toute une communauté qui est fière d'offrir à ses visiteurs cette œuvre qui compte parmi les 25 plus belles réalisations du genre au Québec. Je salue le geste posé par ma collègue, la ministre de la Culture et des Communications, qui permettra d'assurer la pérennité d'un véritable témoin de notre passé collectif. »

Sonia LeBel, députée de Champlain, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale

