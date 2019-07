Bien d'intérêt patrimonial en Estrie - Le pont Narrows du Canton de Stanstead est maintenant classé bien patrimonial

CANTON DE STANSTEAD, QC, le 23 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, et le député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, sont fiers de faire l'annonce du classement du pont Narrows en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Ce bien patrimonial situé dans la municipalité du Canton de Stanstead présente un intérêt en raison de ses valeurs historique et architecturale.

Construit en 1881, le pont Narrows est l'un des seuls à avoir été érigé au-dessus d'un lac plutôt que d'une rivière. Ce pont est en outre situé sur la route qu'empruntait autrefois la diligence reliant Montréal à Boston, jouant ainsi un rôle important dans le transport transfrontalier. Bien qu'il ne soit plus utilisé pour la circulation des véhicules depuis 1977, il demeure aujourd'hui ouvert aux piétons. Il est aussi l'un des cinq derniers ponts couverts de type « Town simple » qui se trouvent au Québec.

À titre de propriétaire, la Municipalité du Canton de Stanstead est admissible à une aide financière du Ministère pouvant atteindre 40 % du coût de travaux de restauration. D'ailleurs, le pont Narrows, qui était jusqu'alors recouvert de graffitis, a récemment fait l'objet de travaux de nettoyage sous la supervision du Centre de conservation du Québec du ministère de la Culture et des Communications.

« En classant le pont Narrows, l'un des rares ponts couverts du XIXe siècle subsistant sur le territoire québécois, nous nous donnons les moyens d'assurer la protection, la mise en valeur et la reconnaissance de ce pont emblématique de la région de l'Estrie. Ce geste à l'égard de notre patrimoine commun témoigne de la valeur que nous accordons aux joyaux qui font notre fierté culturelle. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

« Le pont Narrows fait partie des lieux touristiques fascinants de la région et attire de nombreux visiteurs dans le Canton de Stanstead. Je souligne d'ailleurs l'initiative de la municipalité, qui a déposé la proposition de classement. Cela témoigne de sa volonté d'assurer la pérennité et la transmission de ce bien patrimonial aux prochaines générations. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse)

« Situé au-dessus du lit de la baie Fitch, ce pont emblématique est considéré depuis toujours comme un lien à la fois fonctionnel et symbolique. Désormais fermé à la circulation automobile, il accueille aujourd'hui les piétons venus admirer la beauté de sa structure. Le classement de ce bien empreint d'histoire constitue donc un geste fort positif et une excellente nouvelle pour la municipalité. »

Francine Caron-Markwell, mairesse de la municipalité du Canton de Stanstead

