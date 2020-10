Bien d'intérêt patrimonial en Chaudière-Appalaches - La ministre de la Culture et des Communications procède au classement du château Beauce et de son site

QUÉBEC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce le classement du château Beauce et de son site patrimonial, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Par ce geste, elle souhaite préserver les valeurs historique, architecturale et paysagère qui caractérisent ces biens patrimoniaux situés dans la ville de Sainte-Marie.

Le château Beauce se démarque d'abord par son architecture extérieure éclectique. Sur le plan historique, il est occupé au début du 20e siècle par le notaire et homme d'affaires Georges-Siméon Théberge ainsi que son associé, le notaire Ernest Larue, deux personnages importants de l'histoire de la région. Située près de l'église, au cœur du noyau villageois de Sainte-Marie, la résidence se veut être un témoignage de leur succès et de leur place dans la société locale et régionale. En 1944, la propriété est cédée aux Sœurs missionnaires de l'Immaculée-Conception qui en font un centre de retraites fermées pour femmes. En 1967, les Oblates de Béthanie acquièrent la propriété et en font leur monastère, dans lequel logent également les religieuses malades ou retraitées de la communauté, et ce, jusqu'en 2014.

Citation :

« Il est important d'agir aujourd'hui pour conserver des bâtiments qui rappellent l'histoire de Sainte-Marie. C'est donc par souci de les préserver que je procède aujourd'hui au classement du château Beauce et de son site, en espérant qu'une nouvelle vocation prochaine puisse les mettre en valeur. Depuis novembre 2018, nous avons procédé au classement de 17 biens patrimoniaux et annoncé un programme d'aide à la restauration sans précédent, ce qui démontre la volonté de notre gouvernement de protéger cette richesse collective qu'est notre patrimoine culturel et de la transmettre aux générations futures. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Liens connexes :

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre, de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Équipe des relations médiasMinistère de la Culture et des Communications418 380-2388