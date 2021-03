Bien d'intérêt patrimonial dans le Bas-Saint-Laurent - La ministre Nathalie Roy émet un avis d'intention de classement pour le manoir Rioux-Belzile et son site

QUÉBEC, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a signé un avis d'intention de classement pour le manoir Rioux-Belzile et son site, situés à proximité du fleuve Saint-Laurent, dans la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Par ce geste, la ministre souhaite que les valeurs historique, architecturale et paysagère de ces biens patrimoniaux soient protégées et préservées. Grâce à cet avis d'intention de classement, le manoir et son site sont donc en voie d'être classés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Le manoir Rioux-Belzile et son site témoignent de l'occupation et du développement de la seigneurie de Trois-Pistoles par les seigneurs Rioux à compter de la fin du XVIIe siècle. Le site correspond à une partie de la terre que concède en 1784 le seigneur Étienne Rioux à son frère Jean Baptiste Rioux, père d'Ignace Rioux. Vers 1810, ce dernier y fait construire une maison de ferme, aujourd'hui connue sous le nom de manoir Rioux-Belzile. Le manoir demeure la propriété de la famille Rioux jusqu'en 1919. Il sera acquis par la famille Belzile en 1949. Au XXe siècle, il est régulièrement offert en location à des estivants. Parmi ceux-ci, le journaliste Olivar Asselin, qui y séjourne périodiquement entre 1901 et 1930, ainsi que les religieuses de Jésus-Marie, qui y retournent pendant plusieurs années. Vers 1916, le réputé architecte Jean-Omer Marchand se fait construire, à proximité du manoir, un chalet qu'il occupe jusqu'en 1930.

Le manoir Rioux-Belzile constitue un exemple représentatif de l'architecture résidentielle québécoise de la première moitié du XIXe siècle. Plusieurs de ses caractéristiques illustrent la persistance des méthodes de construction et des modèles élaborés au XVIIIe siècle. Le manoir présente par ailleurs des éléments popularisés au XIXe siècle, comme son toit à deux versants à larmiers cintrés et ses deux fausses cheminées en bois, aux extrémités du faîte, qui rappellent la recherche de symétrie propre à l'architecture d'inspiration classique. L'aménagement intérieur du manoir, qui conserve plusieurs éléments d'origine, évoque le mode de vie rural du XIXe siècle.

Le manoir et le chalet sont implantés sur un grand terrain dégagé et peu aménagé qui est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent. Le caractère paysager du site a contribué à son appréciation par les villégiateurs.

« Je suis fière d'annoncer le classement de ce bâtiment historique de Notre-Dame-des-Neiges. Je ne peux que saluer la mobilisation de la MRC des Basques en faveur du classement du manoir Rioux-Belzile, tel que cela est encouragé par plusieurs dispositions du projet de loi 69. Je sais d'ailleurs que la Municipalité et ses citoyens attendent ce classement depuis 9 ans déjà, se heurtant à l'insouciance des gouvernements précédents. Nous avons ici un bel exemple d'une municipalité qui se préoccupe de son patrimoine, comme le font plusieurs autres aux Québec. »

« Notre municipalité est heureuse de cette annonce d'avis d'intention de classement à l'égard du manoir Rioux-Belzile. Il s'agit là d'un bâtiment unique sur tout le territoire de la MRC. Cette construction, datant du Régime français, témoigne d'une époque colonisatrice d'importance sur la seigneurie des Trois-Pistoles dont le terrain et le bâtiment correspondent à l'actuelle municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. En effet, cette magnifique construction, qui a triomphé de l'épreuve du temps, pourra désormais bénéficier d'une protection relative à son classement prochain. Par la présente, nous tenons à remercier le ministère de la Culture et des Communications ainsi que la MRC des Basques pour son implication en tant que porteuse du dossier. Nous sommes persuadés que cette mesure contribuera à la pérennité de cet exceptionnel ouvrage patrimonial qui fait la fierté de nos concitoyens et concitoyennes. »

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je reçois cette belle nouvelle aujourd'hui. Depuis son premier plan d'aménagement et d'urbanisme, la MRC des Basques reconnait l'importance de ce monument patrimonial pour notre territoire. Dans notre région, on peut compter sur les doigts d'une seule main les édifices de cet âge si bien conservés. Le manoir Rioux-Belzile constitue pour nous un témoin exceptionnel de la construction de notre coin de pays. Je salue donc la décision de la ministre avec fierté et assure les propriétaires de mon appui pour la poursuite de sa mise en valeur. »

