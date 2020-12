Bien d'intérêt patrimonial dans la Capitale-Nationale - La ministre Nathalie Roy procède au classement de la maison Jobin-Bédard et de son site

QUÉBEC, le 5 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce le classement de la maison Jobin-Bédard et de son site, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Par ce geste, elle souhaite préserver les valeurs historique, architecturale, ethnologique, paysagère et urbanistique qui caractérisent ces biens patrimoniaux situés dans l'arrondissement de Charlesbourg de la ville de Québec.

La maison Jobin-Bédard est située sur le territoire de l'ancienne seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, concédée à la Compagnie de Jésus en 1626. La maison et son site constituent des témoins significatifs de la concession agricole Saint-Pierre et Saint-Claude, située au nord du Trait-Carré de Charlesbourg. La maison est associée à plusieurs générations d'agriculteurs, dont plusieurs Bédard, l'une des familles pionnières de la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges.

Vraisemblablement érigée entre 1791 et 1826, cette résidence est représentative des maisons rurales construites au tournant du XIXe siècle, une période de transition entre la maison d'influence française et la maison traditionnelle québécoise.

Le classement de la maison Jobin-Bédard et de son site traduit la volonté du gouvernement du Québec de préserver le patrimoine bâti qui fait la fierté des Québécoises et des Québécois et de le transmettre aux générations futures.

« Je suis heureuse de procéder aujourd'hui au classement de la maison Jobin-Bédard et de son site, qui témoignent de l'histoire de la ville de Québec et de ses arrondissements. La protection de notre patrimoine est une priorité de notre gouvernement, et nos actions en ce sens le démontrent. Le projet de loi 69 que nous avons déposé a d'ailleurs pour objectif de mieux protéger cette richesse collective qu'est notre patrimoine, et nous sommes fiers de constater qu'il recueille l'appui de la majorité des groupes consultés. La modernisation des outils dont nous disposons pour protéger le patrimoine est un geste concret pour préserver nos bâtiments d'exception. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

