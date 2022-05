Bien d'intérêt patrimonial dans la capitale nationale - La ministre de la Culture et des Communications classe l'église du Très-Saint-Sacrement comme immeuble patrimonial

La ministre annonce également qu'elle compte octroyer une somme de 4 M$ pour permettre la réalisation des travaux les plus urgents qui pourraient permettre la réouverture au public de ce bâtiment d'exception.

Le classement patrimonial s'applique aux éléments extérieurs du bâtiment ainsi qu'aux vitraux. Cela permettra de la flexibilité quant aux usages possibles de l'intérieur de l'immeuble. Le gouvernement du Québec encourage la communauté à envisager les possibilités qu'offre le lieu pour en faire un projet porteur pour la société.

Citation

« Je suis sensible aux défis auxquels font face les paroisses en regard de la préservation de leurs bâtiments religieux. À titre de ministre de la Culture et des Communications, ma responsabilité est d'abord de protéger et de mettre en valeur notre culture, notre histoire et notre patrimoine bâti! Ces bâtiments anciens doivent être pris en considération dans la planification urbaine et l'aménagement du territoire, pour être transmis aux générations futures, puisqu'ils sont des parties intégrantes du paysage québécois. Le classement de l'église du Très-Saint-Sacrement est une étape essentielle pour encourager la mobilisation et la concertation du milieu qui permettra d'assurer son avenir. J'encourage à présent la fabrique, les promoteurs, les défenseurs du patrimoine, le milieu municipal et les forces vives du quartier à travailler ensemble pour élaborer puis mettre en œuvre un projet viable et rassembleur pour ce bâtiment. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants

L'église du Très-Saint-Sacrement constitue un point de repère important dans le paysage du quartier Saint-Sacrement, un secteur urbain qui s'est développé au cours de la première moitié du XX e siècle.

siècle. Cette église est représentative de l'architecture religieuse des premières décennies du XX e siècle par sa monumentalité et son style inspiré des lieux de culte médiévaux. Elle témoigne aussi de l'utilisation de plus en plus répandue des structures en acier pour les édifices de grandes dimensions érigés pendant cette période.

siècle par sa monumentalité et son style inspiré des lieux de culte médiévaux. Elle témoigne aussi de l'utilisation de plus en plus répandue des structures en acier pour les édifices de grandes dimensions érigés pendant cette période. Cette église est étroitement associée à l'histoire du quartier Saint-Sacrement et à la congrégation du Très-Saint-Sacrement. Les religieux de cette communauté s'établissent au Québec en 1890. En 1915, ils fondent à Sainte-Foy un noviciat et un centre consacré à la dévotion eucharistique. Une première chapelle est inaugurée cette même année, mais elle est rapidement remplacée par l'église actuelle, qui est construite de 1920 à 1924. La paroisse du Très-Saint-Sacrement, érigée en 1921, relève de la congrégation du même nom jusqu'en 1994. L'église cesse d'être utilisée pour le culte en 2019.

un noviciat et un centre consacré à la dévotion eucharistique. Une première chapelle est inaugurée cette même année, mais elle est rapidement remplacée par l'église actuelle, qui est construite de 1920 à 1924. La paroisse du Très-Saint-Sacrement, érigée en 1921, relève de la congrégation du même nom jusqu'en 1994. L'église cesse d'être utilisée pour le culte en 2019. L'église contient aussi des vitraux fabriqués par le maître verrier Marius Plamondon entre 1953 et 1961.

entre 1961. Par ailleurs, le gouvernement du Québec a créé le Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux . L'objectif de ce programme est de faciliter la transition des lieux de culte patrimoniaux excédentaires vers de nouveaux usages en lien avec les besoins des communautés, tout en favorisant la conservation et la mise en valeur de leurs caractéristiques patrimoniales.

Liens connexes

