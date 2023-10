Bien choisir un entrepreneur : la RBQ lance un coffre à outils incontournable pour les consommateurs

QUÉBEC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) lance aujourd'hui son nouveau coffre à outils destiné aux consommateurs. Elle souhaite ainsi poursuivre ses efforts de sensibilisation sur les bonnes pratiques à adopter avant de choisir un entrepreneur et de conclure un contrat.

On ne le dira jamais trop souvent, la protection du public dans l'industrie de la construction est une responsabilité collective et partagée. À cet égard, le consommateur joue un rôle essentiel : il doit bien s'informer et agir avec prudence et vigilance lorsque vient le temps d'entreprendre un projet de construction ou de rénovation.

Contenu du coffre à outils en bref

Conseils pour choisir un entrepreneur

Choisir un entrepreneur doit être une décision réfléchie, les consommateurs désirant faire affaire avec une personne compétente et digne de confiance. Ils pourront lire nos conseils incontournables à suivre avant de retenir les services d'un entrepreneur pour des travaux de rénovation ou un projet de construction neuve. Ils pourront également visionner une capsule d'animation vidéo qui résume ces conseils.

Signer un contrat de rénovation

Après avoir fait les vérifications nécessaires et choisi un entrepreneur licencié, les consommateurs doivent signer un contrat détaillé, ce qui est essentiel pour prévenir les malentendus. La RBQ leur propose quelques recommandations quant aux éléments à inclure dans un contrat.

Registre des détenteurs de licence bonifié

Outre les informations sommaires de l'entreprise et de ses dirigeants, il est maintenant possible de connaître le nombre de réclamations au cautionnement de licence d'un entrepreneur, de même que les indemnités qu'il a versées. Ces renseignements aident le consommateur à se faire une meilleure idée de l'entrepreneur avec qui il envisage de signer un contrat.

Citations

« La RBQ travaille actuellement sur plusieurs dossiers d'envergure, dont la normalisation des codes et la réglementation, la révision du modèle d'inspection et la qualification des entrepreneurs au moyen de la formation continue obligatoire. Avec ce coffre, les consommateurs disposeront de nouveaux outils leur permettant d'être mieux informés, car l'objectif de protection du public demeure une priorité pour la RBQ. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Grâce à ses initiatives et à ses actions concrètes, la RBQ poursuit sa mission de soutenir et d'informer les consommateurs pour les outiller efficacement dans leur projet de construction ou de rénovation domiciliaire. »

Michel Beaudoin, président-directeur général de la RBQ

Au sujet de la RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mission de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des installations sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges, des lieux de baignade et de l'efficacité énergétique. La RBQ surveille l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence. De plus, la RBQ a comme fonction le contrôle de la qualification des entrepreneurs de façon à s'assurer de leur probité, leur compétence et leur solvabilité.

