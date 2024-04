BICOM POURSUIT SON EXPANSION EN SOL EUROPÉEN

Après Montréal, Toronto, New York, l'agence de communication-marketing pose ses valises à Paris

MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - bicom, agence de communication marketing renommée traverse l'Atlantique et annonce l'ouverture de son 4e bureau, à Paris. Cette nouvelle expansion géographique témoigne de la croissance continue de l'agence de communication marketing et de son engagement constant à servir au mieux son prestigieux portfolio de clients internationaux parmi lesquels le Groupe L'Oréal, Sézane, The North Face, etc.

Une expertise made in France

Laetitia Jallais, Vice-présidente, Stratégie & Innovation (Groupe CNW/Bicom Communications Inc.)

Chez bicom depuis 2017, Laetitia Jallais, vice-présidente Stratégies et Innovation est mutée dans son pays natal, la France, pour y représenter l'agence. Ayant débuté sa carrière en co-fondant une agence de relations publiques à Paris en 2006, Laetitia a collaboré depuis avec plus de 60 marques dans les domaines de la beauté, la mode et l'art de vivre.

« Ce qui caractérise le plus bicom, c'est son audace et sa capacité à saisir les opportunités où elles se présentent, tout en ayant toujours à cœur de se différencier et d'innover. Pénétrer un marché est une démarche ambitieuse mais notre mission d'exportation nous a été dictée par nos clients : d'une part, des marques québécoises et canadiennes intéressées à s'exporter en France. De l'autre, des marques françaises et européennes soucieuses de percer le marché canadien, unique en son genre. Notre niche de marché était donc toute trouvée! », nous confie Laetitia.

Premier mandat en sol français

bicom France signe son tout 1er mandat Sophie Grégoire Trudeau, dans le cadre de la promotion médiatique de son premier livre intitulé Entre nous : mieux se connaître, mieux s'aimer, un ouvrage portant sur la santé mentale et disponible dès le 7 mai 2024 en France.

À propos de bicom

Guidée par un esprit entrepreneurial et un désir d'innover depuis près d'une vingtaine d'années, l'agence pancanadienne bicom dessert l'ensemble du territoire grâce à ses bureaux de Montréal et Toronto et est également présente aux États-Unis (New York). Son équipe propose des services complets de communications intégrées : relations médias, marketing d'influence, création de contenu, médias sociaux et expérientiel. Son engagement ? Répondre efficacement aux objectifs de visibilité et de positionnement stratégique de ses clients sans craindre d'oser et d'explorer de nouvelles avenues pour atteindre des sommets.

SOURCE Bicom Communications Inc.

Renseignements: Contact : Victoria Jigounova, Relationniste, [email protected]