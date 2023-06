La firme de communication marketing s'installe officiellement à New York

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - Fondée à Montréal en 2006 et disposant de bureaux à Toronto depuis plus de cinq ans, c'est à Manhattan que bicom a choisi d'ouvrir son premier bureau en sol américain. Cette expansion géographique témoigne de la croissance continue de la firme de communication marketing et de son engagement constant à bien servir son prestigieux portfolio de clients qui compte notamment les compagnies internationales L'Oréal, Disney, Vans, The North Face, Sézane et Diptyque, pour n'en citer que quelques-unes. Grâce à cette nouvelle adresse, bicom exprime clairement son ambition d'accompagner ses clients canadiens mais aussi américains sur un nouveau marché, avec les mêmes niveaux de proximité et de professionnalisme qui la caractérisent depuis sa création.

Marie-Noelle Hamelin et Vicky Boudreau (Groupe CNW/Communications Bicom Inc)

UNE FIERTÉ CONTAGIEUSE

Pour le duo d'entrepreneures québécoises à la tête de bicom, ouvrir aux usa est une étape des plus importantes, symbole de croissance mais aussi de pérennité. « Nous sommes ravies d'ouvrir notre bureau à New York et de renforcer ainsi notre solide réseau de contacts en Amérique du nord, bâti au fil des ans » partage Marie-Noelle Hamelin, présidente fondatrice. « C'est simplement un rêve d'enfant qui se concrétise! Propulsé par la confiance de nos clients, le talent de l'équipe et des efforts constants, on ne peut que réussir ! » ajoute Vicky Boudreau, cheffe de la direction et cofondatrice.

AU CŒUR DE L'ACTION

Membre de bicom depuis plusieurs années et basée à Toronto, Lindsey Fletcher, chargée de compte sénior au leadership positif marqué, est mutée dans la grosse pomme pour représenter l'agence. C'est au prestigieux et créatif club privé Spring Place que l'agence a choisi de s'installer. À la croisée des chemins entre Soho et Tribeca, quartiers emblématiques de l'art de vivre New-Yorkais, Spring Place était le lieu tout indiqué pour recevoir l'équipe mais également les clients, les médias et les influenceurs.

DES VISÉES INTERNATIONALES

Afin de mieux gérer les projets transfrontaliers et de faciliter la collaboration entre les équipes canadiennes et américaines, bicom a créé une entité internationale. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'agence à offrir des services de qualité à ses clients, ou qu'ils soient dans le monde et de poursuivre sa croissance géographique dans le futur.

À PROPOS DE BICOM

Guidée par un esprit entrepreneurial et un désir d'innover depuis près d'une vingtaine d'années, l'agence pancanadienne bicom dessert l'ensemble du territoire via ses bureaux de Montréal et Toronto et est également présente aux États-Unis via son bureau de New York. Son équipe propose des services complets de communications intégrées : relations médias, marketing d'influence, création de contenu, médias sociaux et expérientiel. Son engagement ? Répondre efficacement aux objectifs de visibilité et de positionnement stratégique de ses clients sans craindre d'oser et d'explorer de nouvelles avenues pour atteindre des sommets.

SOURCE Communications Bicom Inc

Renseignements: Yosr Kooli, Directrice numérique, 1 (514) 659-9677, [email protected]