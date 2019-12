Bibliothèques de l'arrondissement - Service de prêt de jeux de société

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les citoyens de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension peuvent désormais emprunter des jeux de société pour la maison dans l'une ou l'autre des trois bibliothèques. Les bibliothèques de Saint-Michel et de Parc-Extension prêtent des jeux pour enfants et jeunes adolescents, tandis que la bibliothèque Le Prévost propose des jeux pour les jeunes et pour les adultes. Pour le moment, une cinquantaine de jeux de toutes sortes sont disponibles dans chacune des bibliothèques : d'adresse, de hasard, de parcours, de stratégie, etc.

Bien que le jeu de société « classique » soit présent dans les collections (Monopoly, Uno, etc.), une attention particulière est donnée au jeu de société moderne. On y retrouvera donc des jeux récents et originaux que les néophytes, les familles et les joueurs prendront plaisir à découvrir. Plusieurs jeux édités au Québec trouvent aussi leurs places dans ces nouvelles collections.

Comment?

Les jeux peuvent être empruntés pour une période de trois semaines. Il est possible d'emprunter un seul jeu par abonné afin de permettre au plus grand nombre de personnes de profiter de ce nouveau service. Chaque jeu devra être rapporté au comptoir de la bibliothèque où il a été emprunté. Il sera toutefois possible de le renouveler jusqu'à trois fois s'il n'est pas réservé. Les réservations pourront être faites par téléphone ou auprès de l'aide au lecteur de l'une des bibliothèques de l'arrondissement.

Consultez le site Web de l'arrondissement pour plus de détails : ville.montreal.qc.ca/vsp.

