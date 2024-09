Bibliothèque centrale et centre de création artistique professionnelle - Première pelletée de terre et dévoilement du concept du plus grand chantier culturel du Québec

LAVAL, QC, le 23 sept. 2024 /CNW/ - La Ville de Laval a dévoilé aujourd'hui la proposition architecturale choisie pour la future infrastructure culturelle qui sera située au cœur du centre-ville, dans le secteur Montmorency. L'architecture de ce projet phare se distinguera par son engagement résolu en matière de durabilité. La Ville de Laval vise une certification LEED Or, notamment grâce à la performance de l'enveloppe du bâtiment, à la gestion durable des eaux de pluie et à l'intégration de sources d'énergie durables. De plus, les espaces intérieurs seront aménagés pour offrir un confort optimal, maximisant l'apport de lumière naturelle, tout en offrant des perspectives agréables. L'aménagement visera également à garantir une accessibilité sans faille et une inclusivité à tous les niveaux. Situé au cœur du réseau de transport collectif du centre-ville, à proximité de la station Montmorency et de plusieurs institutions d'enseignement, le projet s'imposera comme un élément clé d'un pôle culturel majeur et central. Il sera érigé sur le boulevard de l'Avenir, entre le Collège Letendre et le campus de l'Université de Montréal à Laval. Le début des travaux est prévu dès octobre 2024 et ils se poursuivront au cours des deux prochaines années.

« Cette nouvelle infrastructure culturelle marque un tournant dans le développement de Laval, transformant notre centre-ville en un véritable carrefour de créativité et de rencontres pour toutes et pour tous. C'est une fierté de porter un projet qui non seulement mettra en valeur la créativité de nos artistes, mais qui contribuera également au dynamisme et au bien-être de notre communauté ».

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

Rappelons que ce projet majeur pour le développement du centre-ville de Laval bénéficie d'un appui financier inédit de 44 M$ du ministère de la Culture et des Communications et de plus de 6 M$ du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030.

« Aujourd'hui, on dévoile plus qu'une bibliothèque et un centre artistique ; on présente un lieu incontournable d'échange et d'inspiration pour notre communauté. Grâce à l'appui de notre gouvernement, la diversité culturelle de Laval sera mise en lumière dans un environnement moderne et rassembleur. Ce sera assurément un atout majeur pour la région, qui renforcera notre vitalité économique et touristique. »

-- Christopher Skeete, ministre responsable de la région de Laval

« Notre gouvernement est fermement engagé envers un avenir plus durable et plus prospère pour le Québec. Je salue la proposition architecturale présentée par la Ville de Laval, qui s'avère un bel exemple de projet misant sur l'efficacité énergétique et la durabilité. En intégrant des technologies vertes, nous faisons un pas important vers l'atteinte de nos objectifs climatiques, tout en créant des espaces de vie plus verts et plus résilients pour les générations futures. »

-- Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

La nouvelle infrastructure culturelle réunira sous un même toit deux institutions d'envergure métropolitaine : une bibliothèque centrale à la fine pointe de la modernité et un centre de création artistique professionnelle (CCAP) qui sera géré par le Regroupement d'organismes culturels et d'artistes lavallois (ROCAL). Ces installations offriront des espaces innovants et accueillants pour la population, les artistes, les créateurs et les créatrices, favorisant l'échange, l'inspiration et le développement personnel.

« Le ROCAL reconnaît l'immense confiance que lui accorde la Ville de Laval en lui confiant la gestion du CCAP, un équipement culturel ultramoderne qui permettra aux artistes et aux organismes professionnels de créer dans des conditions optimales, favorisant le rayonnement de leurs œuvres à l'échelle, locale, nationale et internationale. »

-- Mario Borges, président du ROCAL

Conception du projet

Afin d'assurer la réussite de ce projet tant attendu réalisé selon le mode « conception-construction » la Ville s'est entourée d'un partenaire de premier plan ayant une solide expérience. Le contrat a ainsi été confié au Groupe Montoni qui a réuni une équipe spécialement dédiée à la conception et à la construction du projet, composée notamment des firmes suivantes: Atelier Tag et Neuf architect(e)s en consortium, Martin Roy et Associés inc., Services conseils en structure BCA inc., Équipe Laurence inc., Pelletier Conseil et Projet Paysage inc.

Échéancier du projet

Mobilisation du chantier et début des travaux de construction : Octobre 2024

Achèvement des travaux : Début 2027

Ouverture du bâtiment à la population : Date à confirmer

Approche écologique

Le bâtiment visera une certification LEED Or, intégrant des pratiques de conception durable, des espaces végétalisés en toiture accessibles au public et un aménagement paysager distinctif. En réponse aux changements climatiques, un concept de parc éponge intégré au projet assurera une meilleure gestion des eaux de pluie et contribuera à la recharge des nappes phréatiques et au soutien de la biodiversité.

La stratégie énergétique du projet visera à réduire son impact environnemental, notamment en réduisant les émissions des gaz à effets de serre (GES). La conception des systèmes mécaniques permettra de réduire la dépendance aux énergies non renouvelables en utilisant l'hydroélectricité, la géothermie et l'énergie solaire.

