Bibliothèque centrale et centre de création artistique professionnelle - Octroi du contrat de conception-construction pour l'infrastructure culturelle au centre-ville

LAVAL, QC, le 14 août 2024 /CNW/ - Lors de la séance du conseil municipal du 13 août 2024, la Ville de Laval a approuvé l'adjudication du contrat pour la construction de l'infrastructure culturelle au centre-ville. Ce projet, réalisé selon le mode de réalisation de type « conception-construction », a été attribué à Groupe Montoni pour un montant de 128 969 642 $ (excluant TPS et TVQ). Tout en respectant le prix plafond estimé et fixé par la Ville, Groupe Montoni propose un projet de construction conforme aux exigences établies, répondant aux attentes élevées en termes de qualité de conception et de construction. La proposition technique et architecturale de cet édifice emblématique sera dévoilée au début de l'automne à l'occasion d'une première pelletée de terre.

« L'octroi de ce mandat représente un pas de géant pour ce grand projet culturel et pour Laval. Ce quartier général de la culture offrira aux Lavalloises et aux Lavallois un espace moderne, innovant, accessible et en harmonie avec le milieu et les réseaux existants. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une aide financière de 44 millions de dollars accordée par le gouvernement du Québec pour réaliser ce projet qui vise à enrichir l'expérience culturelle de toute la population lavalloise. »

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

« Je me réjouis de l'importante étape qui vient d'être franchie dans la réalisation de ce projet culturel structurant pour la population lavalloise. Cette infrastructure d'envergure, je tiens à le souligner à nouveau, fera naître une synergie tant artistique qu'économique au bénéfice de l'ensemble de la population.»

-- Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et de la région de l'Outaouais

Le projet de construction d'une infrastructure culturelle a fait l'objet d'un appel de qualification à l'automne 2023 à la suite duquel un maximum de trois proposants était invité à participer à l'appel de propositions. Ce dernier s'est terminé à la fin du mois de mai 2024 et les propositions soumises ont été évaluées au cours de l'été. La Ville de Laval remercie par ailleurs tous les participants au processus d'approvisionnement.

Le mode de réalisation alternatif retenu pour le projet, couramment utilisé par les grands donneurs d'ouvrage québécois, est fondé sur la collaboration des parties impliquées dans un processus de conception intégré qui utilise notamment la modélisation des données du bâtiment (approche BIM). Les paramètres du processus ont été adaptés à la réalité municipale et aux conditions actuelles du marché. L'échéancier de réalisation ambitieux établi par le Service de planification et réalisation de projets de la Ville de Laval a été optimisé par Groupe Montoni, ce qui permet d'envisager une livraison hâtive du projet, en alignement avec la volonté d'accélérer la réalisation des projets municipaux.

Faits saillants

Échéancier du projet

Dévoilement de la proposition technique et architecturale préliminaire et 1 re pelletée de terre : Fin septembre 2024

pelletée de terre : Fin septembre 2024 Mobilisation du chantier et début des travaux de construction : Octobre 2024

Complétion des travaux : Fin 2026

Ouverture du bâtiment à la population : Date à confirmer

Composantes

Une bibliothèque centrale offrant une collection d'environ 200 000 documents en plus d'espaces de création, d'expérimentation, de médiation, de loisir, d'apprentissage et de travail.

Un centre de création artistique professionnelle comprenant des résidences d'artistes, des ateliers et des studios de création en musique, danse et théâtre ainsi qu'un laboratoire numérique et un espace d'exposition.

Des espaces publics invitants et appropriables, aménagés selon des critères élevés en matière d'accessibilité et d'inclusivité.

Approche écologique

Le bâtiment visera une certification LEED Or, intégrant des pratiques de conception durable, des espaces végétalisés en toiture accessibles au public et un aménagement paysager innovant. En réponse aux changements climatiques, un concept de parc éponge intégré au projet assure une meilleure gestion des eaux de pluie, contribue à la recharge des nappes phréatiques et soutient la biodiversité.

La stratégie en matière d'énergie vise à réduire l'impact environnemental du projet, notamment pour l'émission des gaz à effets de serre (GES). La conception des systèmes mécaniques permet de réduire la dépendance aux énergies non renouvelables en utilisant des sources d'énergie durables, soit l'électricité, la géothermie et l'énergie solaire.

Emplacement stratégique

Situé au cœur du réseau de transport collectif du centre-ville, à proximité de la station Montmorency et de plusieurs institutions d'enseignement, le projet s'inscrit au centre d'un pôle culturel majeur. Il sera érigé sur le boulevard de l'Avenir, entre le Collège Letendre et le campus Laval de l'Université de Montréal.

