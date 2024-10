BGR Informatique rejoint Precicom Technologies

THETFORD MINES, QC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Precicom Technologies, chef de file dans le secteur des technologies de l'information, annonce l'acquisition stratégique de BGR Informatique, renforçant ainsi sa position de leader de l'industrie au Québec et au Canada.

Synergie d'entreprises

Precicom Technologies propose une gamme complète de solutions de gouvernance, cybersécurité, services gérés et innovation TI. L'entreprise certifiée ISO-27001 offre un soutien déterminant aux organisations publiques et privées depuis 25 ans. Avec plus d'une centaine d'experts, de solides partenaires technologiques et une impressionnante feuille de route, Precicom assoit son rôle d'allié technologique et prestataire de services aux entreprises (BSP) à haute valeur ajoutée, avec l'objectif d'optimiser la performance d'affaires de ses clients.

BGR Informatique est une firme spécialisée en TI, basée à Saint-Jean-sur-Richelieu, en affaires depuis 20 ans. Ses experts apportent des solutions globales et accessibles aux entreprises de toutes tailles. En rejoignant Precicom, BGR déploie son offre et les possibilités de ses talents à travers une gamme de solutions TI bonifiée, pour le bénéfice direct de ses clients.

Croissance continue

Pour Precicom, cette acquisition s'inscrit dans une démarche de croissance durable fondée sur des solutions d'affaires numériques 100 % intégrées, sur-mesure et clés en main. Côté BGR, elle permet d'aller au-delà de l'union d'entreprises pour unir des équipes ayant à cœur d'élever leurs expériences et compétences au niveau supérieur.

L'entente annonce des changements résolument positifs pour tous les employés, partenaires et clients respectifs. En accueillant BGR dans ses rangs, Precicom est fière d'aider les entreprises du pays à atteindre leur maturité numérique avec profitabilité et poursuit sur sa lancée en contribuant activement à l'essor économique à l'échelle nationale.

precicom.com

SOURCE Precicom Technologies Inc.

Precicom Technologies inc, 233 Boul. Frontenac O, Bureau 400, Thetford Mines, Qc G6G 6K2 | [email protected]