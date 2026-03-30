NEW YORK, le 30 mars 2026 /CNW/ - BGO, l'un des principaux gestionnaires d'investissements immobiliers dans le monde, et Bell Partners, une société américaine de premier plan spécialisée dans l'investissement et la gestion d'immeubles multifamiliaux, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord visant à regrouper leurs activités afin de renforcer leur position dominante dans les secteurs de l'immobilier commercial et de l'immobilier multifamilial. Ce partenariat fait suite à l'acquisition récente de Bell Partners par la Financière Sun Life inc., société mère de BGO.

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième semestre de 2026, sous réserve de l'obtention de l'approbation des organismes de réglementation et de la Bourse de Toronto et du respect des conditions de clôture habituelles. À la clôture de celle-ci, les activités immobilières mondiales combinées de BGO et de Bell Partners représenteront plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Deux plateformes hautement complémentaires sont ainsi réunies au moment où la demande des investisseurs pour une exposition aux actifs multifamiliaux de qualité institutionnelle aux États-Unis continue de croître, soutenue par les fondamentaux solides du marché immobilier et une pénurie structurelle.

À la clôture de la transaction, Bell Partners continuera à mener ses activités en tant qu'entité distincte. Verticalement intégrée au sein de BGO, elle gérera les actifs multifamiliaux américains de l'ensemble de l'entreprise. Toujours dirigée par son équipe de direction actuelle, laquelle demeure entièrement responsable de la stratégie d'investissement, ainsi que de l'exécution et de la performance des investissements, Bell Partners continuera de privilégier son modèle intégré de gestion des investissements et de gestion immobilière, préservant ainsi les caractéristiques à l'origine de son succès.

« Ce partenariat témoigne de notre grande confiance dans le marché des habitations multifamiliales aux États-Unis et souligne notre engagement à développer une expertise approfondie dans des secteurs que nous estimons fort prometteurs à long terme, a déclaré Amy Price, co-présidente de BGO. Avec sa plateforme exceptionnelle et ses quelque 50 ans d'expérience fructueuse dans le secteur multifamilial, Bell Partners cadre à merveille avec la culture de notre entreprise et son expertise dans les secteurs de l'immobilier commercial et de la logistique aux États-Unis, soutenue par nos ressources mondiales. »

« Depuis 50 ans, Bell Partners se distingue par sa solide culture de bienveillance et de performance, tout en se mettant passionnément au service des résidents, a déclaré Lili Dunn, présidente et chef de la direction de Bell Partners. Cette occasion permettra à Bell d'étendre son expertise en matière de gestion et d'investissement à une plateforme résidentielle plus vaste, ainsi que d'accroître son ancrage et sa portée. Il s'agit d'une étape naturelle de notre évolution, qui préserve l'essence de ce qui a fait notre succès, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l'avenir. »

Bell Partners fonctionnera comme elle le fait aujourd'hui, en conservant sa marque, son équipe de direction actuelle et son orientation sur l'investissement et la gestion immobilière.

PJT Partners a agi à titre de conseiller financier exclusif de la Sun Life et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP à titre de conseiller juridique dans le cadre de cette transaction. Morgan Stanley & Co. LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif et Hogan Lovells à titre de conseiller juridique de Bell Partners.

À propos de BGO

BGO est un conseiller mondial en gestion d'investissements immobiliers de premier plan et un fournisseur de services immobiliers reconnu dans le monde entier. L'entreprise sert les intérêts de plus de 750 clients institutionnels avec approximativement 90 milliards de dollars US d'actifs sous gestion (en date du 31 décembre 2025) ainsi qu'une expertise en gestion des actifs dans les secteurs des bureaux, des bâtiments industriels, des propriétés multirésidentielles, de la vente au détail et de l'hôtellerie dans le monde entier. BGO exploite des bureaux dans 25 villes situées dans 12 pays et possède des connaissances et une expérience locales vastes, ainsi que des réseaux étendus dans toutes les régions où elle investit dans des actifs immobiliers qu'elle gère au nom de ses clients des marchés primaires, secondaires et des co-investissements. BGO fait partie de Gestion SLC, qui est l'entreprise de gestion d'actifs institutionnels traditionnels et non traditionnels de la Sun Life.

Les actifs sous gestion indiqués ci-dessus comprennent des investissements immobiliers et hypothécaires gérés par le groupe de sociétés BGO et ses filiales. Depuis le premier trimestre de 2021, ils incluent aussi certains engagements financiers non libérés jusqu'à leur expiration légale pour des dépenses d'investissement discrétionnaires et ils excluent certains engagements financiers non libérés pour des investissements effectués à l'entière discrétion de l'investisseur. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.bgo.com.

À propos de Bell Partners

Fondée en 1976, Bell Partners Inc. est une société privée spécialisée dans l'investissement et la gestion immobilière, axée sur les communautés locatives multifamiliales de qualité dans l'ensemble des États-Unis. La société gère environ 70 000 logements dans 12 régions des États-Unis, y compris des communautés à Seattle, dans la baie de San Francisco, dans le sud de la Californie, à Denver, à Dallas/Ft. Worth, à Austin, à Atlanta, dans le centre et le sud de la Floride, à Charlotte/Raleigh, à Washington D.C. et à Boston. Comptant neuf bureaux et environ 1 800 associés, Bell Partners offre une vaste plateforme nationale à services complets verticalement intégrée, spécialisée dans la gestion immobilière, les acquisitions, la construction, le financement, la comptabilité, la gestion des risques et les fonctions de soutien connexes. Pilotée par une équipe de direction cumulant en moyenne 28 ans d'expérience, Bell Partners a investi à toutes les étapes du cycle immobilier et a réalisé pour 12 milliards de dollars de transactions immobilières dans le secteur des appartements depuis 2002. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.bellpartnersinc.com.

Relations avec les médias

Rahim Ladha

Responsable mondial des communications, BGO

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Hamilton McCulloh

Vice-président directeur, Allison Worldwide

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SOURCE BGO