BFL CANADA S'ENGAGE POUR L'AVENIR DU HOCKEY AU CANADA

MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - BFL CANADA soutient depuis longtemps le hockey canadien, et plus particulièrement le hockey féminin, à travers différents programmes et associations.

BFL CANADA suspendra son engagement auprès des programmes masculins de Hockey Canada pour la saison 2022-2023.

Comme tous les Canadiens, nous nous attendons à ce qu'Hockey Canada et ses membres s'engagent à instaurer des changements et fassent preuve de transparence et de responsabilité au sein de leur organisation. Nous espérons à l'avenir, faire affaire avec un leadership plus solide et ce, venant de la part de toutes les parties prenantes d'Hockey Canada afin de renforcer la sécurité de tous, sur et hors de la patinoire.

BFL CANADA continuera de soutenir les équipes de hockey féminin, de para-hockey, ainsi que la pratique du hockey chez les jeunes, incluant les initiatives issues de la Fondation au profit des jeunes et de leurs parents comme le programme « Rêves devenus réalité » et le fonds d'assistance.

BFL CANADA s'engage pour l'avenir du hockey canadien et nous voulons faire partie de ce voyage avec tous les Canadiens.

