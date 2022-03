MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW/ - BFL CANADA fait un don de 100 000 $ à l'appel de la Croix-Rouge canadienne pour la crise humanitaire qui a actuellement lieu en Ukraine afin de soutenir les besoins humanitaires du pays.

La situation en Ukraine continue de s'aggraver. Le conflit actuel pousse de plus en plus la population ukrainienne à trouver refuge ailleurs, et pourrait aboutir en un déplacement de millions de personnes, sans parler de la situation pour ceux qui restent dans le pays.

À ce titre, BFL CANADA s'est engagée à verser 50 000 $, somme à laquelle Barry F. Lorenzetti, Président, chef de la direction et fondateur, s'est joint pour un total de 100 000 $ à la Croix-Rouge canadienne. Ces fonds serviront directement à fournir un soutien indispensable aux personnes touchées par cette crise. Cette initiative s'inscrit dans le droit fil des convictions et valeurs fondamentales de notre fondateur.

Le Comité international de la Croix-Rouge travaille en étroite collaboration avec la Croix-Rouge ukrainienne pour apporter une aide d'urgence et soutenir les hôpitaux locaux et les établissements de soins de santé primaires au moyen d'équipements médicaux.

« Les dirigeants mondiaux se doivent de persister à réclamer la désescalade du conflit, et il nous incombe, en tant que chefs d'entreprise, de prendre toutes les mesures nécessaires pour aider le peuple ukrainien pris dans ce conflit meurtrier » mentionne Barry F. Lorenzetti, Président, chef de la direction et fondateur. Parallèlement à son soutien financier, BFL CANADA se pliera à toutes les sanctions politiques et juridiques mises en place en réponse au conflit, et nous encourageons les professionnels de notre secteur à faire de même.

Notre réponse et notre soutien continu à l'Ukraine, à son peuple, à ses communautés et à nos clients touchés se poursuivront à mesure que la crise évoluera. Pour ceux qui souhaitent soutenir les opérations de secours peuvent faire un don en visitant le site de la Croix-Rouge canadienne à croixrouge.ca ou en appelant le 1 800 418-1111.

À PROPOS DE BFL CANADA

Fondée en 1987 par Barry F. Lorenzetti, BFL CANADA est l'une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d'assurance et de services-conseils en avantages sociaux en Amérique du Nord, qui soit détenue et gérée par ses propres employés. L'entreprise compte sur une équipe de plus de 1000 professionnels répartis dans 21 villes à travers le pays. BFL CANADA est un partenaire fondateur de Lockton Global LLP, une société regroupant des courtiers

d'assurance indépendants qui offrent des services de gestion de risques, d'assurance et de conseils en avantages sociaux dans plus de 140 pays à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez bflcanada.ca et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

