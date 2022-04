Beyond Technologies poursuit sa croissance avec l'acquisition d'Odysseus Consulting

MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Beyond Technologies annonce l'acquisition d'Odysseus Consulting, un important prestataire de services SAP basé en France. Il s'agit d'une acquisition stratégique pour Beyond qui lui permettra d'accroître sa présence sur le marché français dans les secteurs pharmaceutique et manufacturier.

« Odysseus apporte de nombreux atouts à Beyond Technologies. Son expertise reconnue par les meilleures entreprises manufacturières et pharmaceutiques permettra à Beyond d'étendre sa portée dans ces secteurs clés. La réputation bien établie d'Odysseus en tant qu'intégrateur ECC et S/4HANA nous place dans une position très avantageuse pour accompagner nos clients avec les dernières technologies et innovations SAP. »

- Luc Dubois, Chef de la direction, Beyond Technologies

« Ce rapprochement avec Beyond Technologies nous offrira une formidable opportunité de croissance dans un marché SAP très concurrentiel. Nos deux entreprises partagent une culture et des ambitions communes, avec comme but de devenir l'un des leaders des solutions SAP en France. Cette combinaison de nos talents nous permettra ainsi d'offrir un plus large éventail de services et outils à nos clients actuels et futurs et davantage de possibilités pour chaque collaborateur. »

- Ahmed Henni, Directeur général, Odysseus

« Le rapprochement avec Odysseus était une évidence, nos clients apprécient depuis plusieurs années l'expertise et la qualité de leurs consultants. Nous allons ainsi pouvoir accélérer notre croissance en France et en Europe tout en offrant à nos clients une gamme de services encore plus large et plus forte. »

- Grégory Hermel, Directeur général, Beyond Technologies France

À propos d'Odysseus

Fondée en 2008, Odysseus est un cabinet de conseil SAP orienté métier et principalement spécialisé dans les solutions S/4HANA. L'entreprise offre des services d'audit ainsi que son expertise SAP et de déploiement de projets SAP (évolutions, déploiements et conceptions). Odysseus est également un des principaux partenaires de SAP France et livre depuis de nombreuses années des formations sur les solutions ECC et S/4HANA.

https://www.odysseus-consulting.fr/

À propos de Beyond Technologies

Beyond Technologies est une firme de services professionnels spécialisée dans l'intégration des solutions SAP et dans l'optimisation des processus de gestion. Fondée par une équipe de consultants cumulant plus de 20 années d'expérience en systèmes de gestion intégrés, la firme tire parti des meilleures pratiques d'industrie et des solutions SAP pour procurer des avantages durables et réels à ses clients.

https://www.beyondtechnologies.com/fr

