BEYOND MEAT® ET A&W CANADA® AJOUTENT DU PIQUANT AVEC LE LANCEMENT DU BURGER BEYOND MEAT JALAPEÑO ET LIME, LE PREMIER BURGER ENTIÈREMENT VÉGÉTALIEN D'A&W

Le burger Beyond Meat jalapeño et lime est composé d'un pain 7 céréales, de tomate, de laitue, d'oignon rouge, d'une boulette Beyond Burger ® et d'une sauce aïoli piquante végane à la lime et jalapeño. La boulette Beyond Burger ® est conçue à partir d'ingrédients végétaux simples, sans OGMs, soja ou gluten. Ses 20 g de protéines sont dérivées de pois.

« Le burger Beyond Meat est un des items favoris depuis son arrivée sur le menu. Nous sommes excités de pouvoir offrir une nouvelle option qui est 100% végétale, délicieuse et aux saveurs acidulées », exprime Julia Cutt, Directrice des communications de marque et du marketing digital chez A&W Canada. « Disponible juste à temps pour la Saint-Valentin, nous sommes confiants que le burger Beyond Meat jalapeño et lime saura satisfaire les consommateurs de viande autant que les amateurs de nourriture végétalienne. »

« Avec l'arrivée du burger Beyond Meat jalapeño et lime, nous continuons d'intéresser et de ravir nos consommateurs grâce à des options végétaliennes. Cette fois-ci, elle est entièrement végétale, succulente et sans compromis », mentionne Heena Verma, Directrice marketing au Canada pour Beyond Meat. « Nous sommes fiers de collaborer avec A&W Canada, notre partenaire de longue date, afin de rendre plus accessibles à tous des burgers qui sont davantage sains pour les Canadiens et la planète. »

Les Torontois peuvent profiter d'une offre supplémentaire en restaurant pour la Saint-Valentin, disponible dans certains restaurants de la région jusqu'à épuisement des stocks.L'offre comprend deux savoureux burgers végétaliens Beyond Meat jalapeño et lime pour le prix d'un, emballés dans une boîte de Saint-Valentin offerte en édition limitée. Les habitants de Toronto peuvent se procurer un burger Beyond Meat jalapeño et lime dans la boîte exclusive dans trois établissements A&W de la région du Grand Toronto, jusqu'à épuisement des stocks :

60 John Street , Toronto, ON .

, . 167 Church St, Toronto, ON .

. 1390 Neilson Road, Scarborough, ON .

À propos de A&W Canada

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, et l'une des marques les plus dignes de confiance au pays. En tant que chef de file du secteur de la restauration rapide, nous sommes convaincus que choisir des ingrédients simples, savoureux et produits avec soin est la bonne chose à faire. Notre marque, nos restaurants et nos employés sont connus comme des innovateurs qui favorisent et embrassent le changement. Nous servons les Canadiens d'un océan à l'autre dans plus de 1 000 restaurants. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca.

À propos de Beyond Meat

Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND) est l'une des entreprises alimentaires cotées en bourse qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis. Elle propose un portefeuille de protéines végétales révolutionnaires fabriquées à partir d'ingrédients simples, sans OGM, sans ingrédients issus de biotechnologie, sans hormones, sans antibiotiques et sans cholestérol. Fondée en 2009, les produits Beyond Meat sont conçus pour avoir le même goût et la même texture que la viande d'origine animale tout en étant meilleurs pour les gens et la planète. L'engagement de la marque Beyond Meat, Eat What You Love™, représente la ferme conviction qu'il existe une meilleure façon de nourrir notre avenir et que les choix positifs que nous faisons tous, aussi petits soient-ils, peuvent avoir un grand impact sur notre santé personnelle et la santé de notre planète. En passant de la viande d'origine animale aux protéines d'origine végétale, nous pouvons avoir un impact positif sur quatre problèmes mondiaux croissants : la santé humaine, le changement climatique, les contraintes sur les ressources naturelles et le bien-être animal. En septembre 2021, Beyond Meat avait des produits disponibles dans environ 128 000 points de vente au détail et de restauration dans plus de 85 pays dans le monde. Visitez www.BeyondMeat.com et suivez @BeyondMeat, #BeyondBurger et #GoBeyond sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok.

