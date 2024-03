LE HUITIÈME ALBUM STUDIO DE L'ARTISTE LE PLUS INNOVATEUR AU MONDE ARRIVE APRÈS LA SORTIE D'UN ALBUM À DEUX CHANSONS MONUMENTAL COMME UN NON INTERDIT À LA CULTURE DES AMÉRICANES DU PAYS

L'HISTOIRE QUI A FAIT DU TEXAS HOLD 'EM S'EST RÉPANDUE DANS NEUF GENRES DIFFÉRENTS SUR LES PALMARÈS MUSICAUX AMÉRICAINS ET AU PREMIER RANG DANS DIVERS TERRITOIRES INTERNATIONAUX, FAISANT DE BEYONCÉ LA PREMIÈRE ARTISTE FÉMININE NOIRE À ATTEINDRE LE PREMIER PALMARÈS DES CHANSONS DE CAMPAGNE ET LE PALMARÈS DES 100 CHANSONS DE COUNTRY.

LE COWBOY CARTER EST DISPONIBLE MAINTENANT

LOS ANGELES, le 29 mars 2024 /CNW/ -- Le huitième album studio de Beyoncé est maintenant disponible dans le monde entier. act ii COWBOY CARTER arrive aujourd'hui à la suite de la libération de deux simples en plomb, « TEXAS HOLD 'EM » et « 16 CARRIAGES », le 11 février, dimanche du Superbowl.

LE COWBOY CARTER EST DISPONIBLE MAINTENANT (PRNewsfoto/Parkwood Entertainment)

« TEXAS HOLD 'EM » a atterri dans neuf genres différents sur les tableaux de musique américains, y compris Pop, Hot AC, Country, Rhythmic, Urban et R&B, et est passé à l'histoire avec Beyoncé devenant la première artiste noire à atteindre le premier rang du palmarès Hot Country Songs et le premier du palmarès Hot 100 avec une chanson country. Il a également passé quatre semaines en tête des palmarès musicaux britanniques.

COWBOY CARTER, produit par Beyoncé, est une entreprise de genres, tous très enracinés dans le pays. Il s'agit de l'œuvre d'une artiste qui jouit d'une liberté de croissance, d'expansion et de création illimitée. Il ne présente pas d'excuses et ne demande pas la permission d'élever, d'amplifier et de redéfinir les sons de la musique, tout en démantelant les fausses normes acceptées au sujet de la culture américane. Il rend hommage au passé en rendant hommage aux pionniers de la musique dans Country, Rock, Classical et Opera.

L'album est une cornucopie de sons que Beyoncé aime et qu'il écoute depuis son enfance, entre les visites et les représentations au Rodeo de Houston - Country, original Rhythm & Blues, Blues, Zydeco et Black Folk. L'album s'enveloppe d'instruments purs dans un véritable gumbo de sons célébrés, entre autres l'accordion, l'harmonique, la planche à laver, la guitare acoustique, la basse ukulele, la guitare en acier à pédales, une Vibra-Slap, la mandoline, le violon, l'orgue Hammond B3, le piano à broches et le banjo. Il y a aussi beaucoup d'agrafes, de marches en fer à cheval, de pieds de bottes sur les planchers de bois dur et, oui, ce sont les clous de Beyoncé comme percussion.

« La joie de créer de la musique, c'est qu'il n'y a pas de règles, dit Beyoncé. Plus je vois le monde évoluer, plus je ressens un lien plus profond avec la pureté. Avec l'intelligence artificielle, les filtres numériques et la programmation, je voulais revenir aux vrais instruments, et j'en ai utilisé de très vieux. Je ne voulais pas de couches d'instruments comme des cordes, surtout des guitares, et des organes parfaitement en harmonie. Je gardais des chansons crues et je me penchais sur le folk. Tous les sons étaient organiques et humains, des choses de tous les jours comme le vent, les instantanés et même le son des oiseaux et des poulets, les sons de la nature."

L'inspiration tient également compte de la culture du Sud et de l'Ouest au-delà de la musique, du Rodeo, des films occidentaux et des histoires des premiers cow-boys de l'Ouest. C'est au Rodeo qu'elle a vu pour la première fois la diversité et la camaraderie parmi les gens qui aiment la musique country et un mode de vie américano, imprégné de la communauté, des offres culinaires, des barbecues et de l'équipement occidental. Et c'était pour tout le monde. Parmi les foules, il y avait des Noirs, des Hispaniques et des Cowboys amérindiens, qui ont fait des concessions précieuses et authentiques à la culture. Leurs histoires sont synonymes de l'histoire américaine.

La musique est enveloppée d'une effusion de récits audacieux et passionnés qui captivent l'auditeur avec la voix puissante et familière de Beyoncé au centre. Ses chansons jettent une lumière aveuglante sur un récit imprégné de vérité, révélant des histoires cachées et révélant toute la magie que vous recherchez lorsque vous faites un voyage intentionnel vers vos racines. Beyoncé étudie l'histoire, et elle poursuit la classe de maître de la musique américaine qui a commencé avec l'acte I RENAISSANCE en 2022, un plongeon profond dans la musique de danse et ses créateurs, et la célébration de ceux qui ont vécu dans la joie même si on leur a donné l'impression d'être des aberrants.

Dans COWBOY CARTER, l'œuvre d'une artiste qui a créé selon ses propres termes, en l'absence de règles, persiste avec audace. Les chansons caressent, nourrissent et encouragent la curiosité de l'auditeur à travers 27 cadeaux de surprises révolutionnaires, effaçant les limites imposées à la musique basée sur le genre. En tant que producteur, Beyoncé explore et expérimente les cordes et les changements clés en mélangeant sans effort les genres, en se penchant et en mélangeant l'inattendu pour abattre chaque mur du confinement musical. C'est une œuvre rare qui pourrait héberger de façon si harmonieuse des remakes de classiques comme « BLACKBIIRD » de The Beatles et « JOLENE » de Dolly Parton avec des créations soniquement diverses comme « SWEET HONEY BUCKIN », « RIIVER DANCE » et « II MOST WANTED ».

« Mon processus, c'est que je dois habituellement expérimenter », dit Beyoncé. « J'aime être ouvert pour avoir la liberté de faire ressortir tous les aspects des choses que j'aime et j'ai donc travaillé sur de nombreuses chansons. J'ai enregistré probablement 100 chansons. Une fois que c'est fait, je suis capable de rassembler le casse-tête et de réaliser les convergences et les thèmes communs, puis de créer un ensemble solide de travaux. »

L'album est effectivement une expérience. Chaque chanson est sa propre version d'un film occidental réinventé. Elle s'est inspirée de films comme « Five Fingers For Marseilles », « Urban Cowboy », « The Hateful Eight », « Space Cowboys », « The Harder They Fall » et « Killers of the Flower Moon », dont les films étaient souvent projetés sur un écran pendant le processus d'enregistrement. Certains aspects de la percussion ont été inspirés par l'O Brother, Where Art Thou?la bande sonore, où il s'agissait davantage de bluegrass. Cette œuvre va du cowboy chantant et blaxploitation aux westerns de Spaghetti, en passant par la fantaisie de Beyoncé qui tisse des liens entre ses expériences personnelles, honore l'histoire des Noirs et exagère la formation du caractère. Le vinyle en édition limitée représente un microphone en forme de fusil ala Thelma et Louise, qui s'écarte de la loi, mais le fusil est invisible, réalité hyper-exagérée.

Le personnage, Cowboy Carter, est né de ces expériences et a été inspiré par les premiers cow-boys noirs de l'Ouest américain. Le mot « cowboy » lui-même a été utilisé de façon désobligeante pour décrire les anciens esclaves comme des « garçons », qui étaient les plus compétents et qui avaient le travail le plus difficile de s'occuper de chevaux et de bétail. En détruisant la connotation négative, il reste la force et la résilience de ces hommes qui étaient la véritable définition de la force d'âme occidentale.

Bien que RENAISSANCE ait été une renaissance déclarée après la pandémie, COWBOY CARTER est une fréquence déclarative et un changement académique, alors que le monde se prépare à changer de nouveau, qui redéfinit et reconstruit ce qu'est le pays et l'Amérique, et qui peut être inclus. L'album commence par « AMERIICAN REQUIEM », une alarme qui évoque de vieilles idées sur l'art et les gens qui le créent.

Beyoncé s'est jointe à un groupe de collaborateurs brillants, dont The-Dream, Pharrell, NO I.D., Raphael Saadiq, Ryan Tedder, Ryan Beatty, Swizz Beatz, Khirye Tyler, Derek Dixie, Ink, Nova Wav, Mamii, Cam, Tyler Johnson, Dave Hamelin et Shawn « JAY-Z ». Carter trouvera les joyaux secrets de chaque chanson. Le processus, parfois des années de fabrication, signifiait souvent combiner des morceaux d'enregistrements différents, changer l'instrumentation ici, ajouter un collet là, atterrir à l'endroit parfait au bon moment.

« Cet album a pris plus de cinq ans, dit-elle. « C'est vraiment formidable d'avoir le temps et la grâce de pouvoir prendre mon temps. J'allais d'abord mettre COWBOY CARTER sur la liste, mais avec la pandémie, le monde était trop lourd. Nous voulions danser. Nous méritions de danser. Mais je devais faire confiance au bon moment.

Et l'alliance musicale comprend des contributions d'une liste impressionnante d'artistes comme chanteurs, musiciens et orateurs, y compris Dolly Parton, Willie Nelson, Linda Martell, Stevie Wonder, Chuck Berry, Mylie Cyrus, Post Malone, Jon Batiste, Rhiannon Giddens, Nile Rodgers, Robert Randolph, Gary Clark, Jr., Willie Jones, Brittney Spencer, Shaboozey, Reyna Roberts, Tanner Adell et Tiera Kennedy.

COWBOY CARTER est la pièce musicale à laquelle vous ne vous attendiez pas de la part de l'artiste et producteur le plus innovateur au monde, qui a fait de la norme en repoussant les limites de l'art qui défie les sens. Il s'agit de culture, d'héritage et d'un ajout essentiel au livre de chansons américain du talent le plus important et le plus créatif d'un siècle.

« Je pense que les gens vont être surpris parce que je ne pense pas que cette musique soit ce à quoi tout le monde s'attend, dit Beyoncé, mais c'est la meilleure musique que j'ai jamais faite. »

COWBOY CARTER est maintenant disponible.

LISTE DE SUIVI DE COWBOY CARTER :

AMERIICAN REQUIEM BLACKBIIRD 16 CARRIAGES PROTECTOR MY ROSE SMOKE HOUR WILLIE NELSON TEXAS HOLD 'EM BODYGUARD DOLLY P JOLENE FILLE SPAGHETTII LARMES D'ALLIIGATEUR SMOKE HOUR II JUSTE POUR LE PLAISIR II LES PLUS RECHERCHÉS JEANS DE LEVII FLAMENCO LE SALON LINDA MARTELL AY OH LOUISIANE EAGLE DU DÉSERT RIIVER DANCE II MAINS II HEAVEN TYRANT BUCKIIN AU MIEL DOUX AMEN

Note aux rédacteurs en chef : Pour obtenir une liste complète des crédits, ouvrez une session ici .

Cliquez ici pour consulter la trousse à outils pour les médias COWBOY CARTER.

Photo de couverture de l'album de Blair Caldwell

Disponible ici : https://beyonce.lnk.to/cowboycarter

#COWBOYCARTER

#TEXASHOLDEM

#16CARRIAGES

#RODEOCHITLINCIRCUIT

#BEYONCE

À propos de Parkwood Entertainment

Parkwood Entertainment est une entreprise de production et de cinéma, une maison de disques et une société de gestion fondée par un artiste et entrepreneur, Beyoncé, en 2010. Avec des bureaux à Los Angeles et à New York, l'entreprise héberge des départements de musique, de film, de vidéo, de spectacles et de production de concerts, de gestion, de développement commercial, de marketing, de numérique, de création, de philanthropie et de publicité. Sous son nom d'origine, Parkwood Pictures, l'entreprise lance le film Cadillac Records (2008), dans lequel Beyoncé joue et coproduit. L'entreprise a également lancé les films Obsessed (2009), avec Beyoncé comme star et productrice exécutive, lauréate du Peabody Award for Entertainment, Lemonade (2017), le film Homecoming : A Film By Beyoncé (2019) nominé par EmmyMD, qui documente l'histoire de Beyoncé se produire au Coachella Valley Music & Arts Festival en 2018, et au Black Is King (2020), qui a remporté l'EmmyMD. Parkwood Entertainment a produit The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), The Formation World Tour (2016) et les représentations « Homecoming » mentionnées ci-dessus à Coachella (2018) et a coproduit le ON THE RUN Tour (2014) et ON THE RUN II (2018) ainsi que le RENAISSANCE WORLD TOUR (2023).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2375133/Parkwood_Entertainment_Beyonce_Cowboy_Carter.jpg

SOURCE Parkwood Entertainment

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yvette Noel-Schure (États-Unis et international), [email protected]; Carl Fysh (Royaume-Uni et Europe), [email protected]; Kim Harris (Columbia Records), [email protected]