« Le parcours de création de Cécred a pris des années, et je suis si fière de révéler enfin ce sur quoi nous avons travaillé, déclare la fondatrice et présidente de Cécred, Beyoncé Knowles-Carter. En tant que fondatrice noire, il était important pour moi de me concentrer sur les plus grands besoins en matière de soins capillaires sains et de placer l'innovation scientifique et la performance des produits à l'avant-plan. Nous avons commencé par prioriser les besoins des cheveux texturés comme les miens, ainsi que d'autres types et textures qui nécessitent davantage d'hydratation et de force. Toute ma vie et tout au long de ma carrière, j'ai coiffé mes cheveux de bien des façons : au naturel, lissés au fer plat, tressés, teints, tissage des cheveux; j'ai aussi porté des perruques. Je veux que tout le monde puisse laisser libre cours à la fantaisie grâce à leur coiffure pour se sentir bien. J'ai donc commencé par créer les éléments essentiels pour la santé des cheveux et du cuir chevelu. Ma vision est d'être une force d'excellence inclusive dans l'industrie des soins capillaires tout en célébrant les rituels capillaires des cultures mondiales et en aidant à dissiper les mythes et les fausses idées provenant de toute part pour ce qui est des cheveux. »

La passion de Beyoncé Knowles-Carter pour les soins capillaires est née d'une expérience vécue. Elle a grandi en balayant les cheveux dans le salon de sa mère, Tina Knowles, et a observé comment elle mélangeait des formules avant-gardistes avec des huiles et des beurres naturels pour procurer des cheveux sains. Mme Knowles se joint à Cécred en tant que vice-présidente, apportant ses 40 ans d'influence en tant que coiffeuse, propriétaire de salon et entrepreneure. « Dans ma propre expérience au service des clients, j'ai pris plaisir à constater leur joie d'avoir des cheveux en meilleure santé, plus brillants et pleins de vie, a indiqué Mme Knowles. J'ai moi-même été témoin de la façon dont ces produits ont permis d'éviter les pointes cassées et les ruptures de cheveux. J'ai vu les transformations que procure l'utilisation de ces produits sur tous les types et toutes les textures de cheveux, et les résultats ont été incroyables. »

La carrière de Beyoncé Knowles-Carter, qui s'étend sur des décennies, a façonné son expertise dans le maintien de cheveux sains tout en s'adaptant aux styles de coloration, aux coiffures très lissées, aux adhésifs capillaires et à la sueur, sa vie d'artiste modelant sa personnalité. Ses expériences ont inspiré Cécred à redéfinir la science de la récupération de la kératine avec son Bioactive Keratin Ferment, une technologie en instance de brevet faite de kératine dérivée de la laine, de miel et de ferment lactobacillus. Rehaussées par l'ancien processus de fermentation, les protéines de kératine sont assez petites pour pénétrer profondément dans le cortex de chaque mèche. Elles correspondent étroitement aux protéines appauvries et les remplacent pour réparer et renforcer visiblement les cheveux faibles ou endommagés. Formulés sans silicone, qui masque les dommages avec un revêtement artificiel, les produits Cécred hydratent et renforcent visiblement les cheveux pour une apparence saine.

Pour ce qui est de la qualité et du rendement, Cécred innove constamment, consacrant des années de recherche et d'essais pour relever les défis, soit réhydrater, renforcer et assainir les cheveux. De vastes essais en clinique, en salon et en laboratoire ont été menés, sans tenir compte des normes de l'industrie et travaillant uniquement avec des laboratoires mondiaux qui accordent la priorité aux essais inclusifs. Ces travaux de recherche, de développement et d'évaluation exhaustifs ont permis de mettre au point une gamme de solutions capillaires validées, approuvées par des experts et axées sur la performance, qui sont bénéfiques pour les textures de cheveux, qu'ils soient raides ou crépus et pour l'état des cheveux, y compris les cheveux naturels, teints, traités avec des produits chimiques ou coiffés au fer, nécessitant ainsi d'être hydratés et renforcés. Cette philosophie est au cœur de la collection Foundation et demeure la priorité de la mise à l'essai et du développement de toutes les futures gammes Cécred.

« C'est une expérience unique de travailler avec une fondatrice de la portée mondiale de Beyoncé et son talent brut pour changer la donne des soins capillaires, a déclaré Grace Ray, chef de la direction de Cécred. Il est gratifiant de contribuer à bâtir une marque inclusive qui présente des avantages pour un large éventail de types de cheveux et de textures. Cécred est une combinaison de récits visuels, d'éducation et de performance, et nous sommes dans une position unique pour offrir aux consommateurs une expérience de prestige validée par la science qui réfute les normes dépassées dans l'industrie des soins capillaires. C'est un honneur pour moi de me joindre aux autres marques qui travaillent à changer les discours au sujet des soins des cheveux. »

L'engagement de longue date de Beyoncé Knowles-Carter envers la philanthropie a été reconnu au sein de diverses collectivités. Dès le lancement, il est essentiel que Cécred investisse dans la communauté des stylistes, qui sert partout dans le monde d'espace sacré pour des expériences personnelles touchant la coiffure. Cécred s'associera à la fondation philanthropique de Beyoncé Knowles-Carter, BeyGOOD, pour créer le Fonds BeyGOOD x Cécred, qui honorera les connaissances et l'influence des stylistes professionnels en matière de santé capillaire et l'importance cruciale de défendre les intérêts de la communauté des salons. Un montant annuel de 500 000 $ servira à financer des bourses d'études en cosmétologie et des subventions d'affaires pour salons de coiffure. Favoriser le talent, promouvoir le professionnalisme et soutenir l'entrepreneuriat dans l'industrie cimentera le dévouement durable de Beyoncé Knowles-Carter et de Cécred envers la communauté des stylistes professionnels.

Les formules de Cécred, imprégnées de la fragrance Temple Oud, sont non testées sur les animaux et mises au point selon des lignes directrices mondiales strictes en matière de sécurité des ingrédients. La vision de Beyoncé Knowles-Carter est de créer une nouvelle norme en soins capillaires qui détruit les mythes et aide à changer la donne des soins capillaires. La collection Foundation est maintenant disponible sur www.cecred.com .

Gamme de lancement de la collection Foundation de Cécred :

Shampooing clarifiant et exfoliant du cuir chevelu (38 $US, 8 oz)

Prenez soin de votre cuir chevelu. Ce shampoing clarifiant et exfoliant du cuir chevelu combine des exfoliants, de l'écorce de saule pourpre fermentée et de l'huile d'arbre à thé permettant d'éliminer de vos cheveux et de votre cuir chevelu l'accumulation et les résidus, pour un nettoyage en profondeur et transformateur.

Shampooing hydratant (30 $ US, 8 oz)

Ce luxueux shampoing imprégné d'acide hyaluronique hydrate profondément, laissant vos cheveux visiblement nourris, faciles à coiffer et forts.

Revitalisant très hydratant en profondeur (38 $ US, 10 oz)

Redonnez vie aux cheveux déshydratés et ternes. Cette formule ultra-riche est imprégnée de notre mélange d'huile africaine et de beurre de karité pour hydrater, adoucir et améliorer la maniabilité.

Masque soin reconstructeur (42 $ US, 10 oz)

Un flacon pour réparer les cheveux. Alimenté par notre Bioactive Keratin Ferment en instance de brevet, ce traitement est testé cliniquement pour réduire visiblement les dommages, augmenter la force et améliorer l'éclat après une utilisation.

Rituel aux protéines fermentées de riz et de rose (52 $ US, 4 traitements)

L'eau de riz fermenté est depuis longtemps prisée dans les cultures asiatiques pour ses avantages visant à renforcer et à maintenir les cheveux longs, mais la fermentation prend des jours à s'effectuer. Ce rituel commence par une poudre de riz fermenté et de rose qui se transforme instantanément en un traitement de rinçage pour cheveux fortifiant activé par l'eau, suivi d'un rinçage à la soie luxueux.

Lotion hydra-fixante (38 $ US, 8 oz)

Ce produit a de multiples tâches : sceller, lisser et coiffer tout en douceur.

Huile cheveux nourrissante (44 $ US, 1,7 oz)

Ce mélange de 13 huiles et d'extraits à base de plantes scelle l'humidité et ajoute une douce brillance, le tout sans silicone.

Contenant pour mélange rituel (20 $ US)

Prenez soin de vos cheveux avec une touche de luxe grâce au contenant sur mesure pour mélanger notre poudre de riz fermenté et de rose avec de l'eau afin de créer un traitement de rinçage des cheveux fortifiant.

Bioactive Keratin Ferment en instance de brevet

Notre technologie en instance de brevet, faite de kératine dérivée de la laine, de miel et de ferment lactobacillus , correspond étroitement aux protéines appauvries des cheveux et les remplace. Son poids moléculaire est suffisamment faible pour pénétrer profondément le cortex et renforcer visiblement les cheveux faibles, endommagés ou grandement manipulés.

Restaure l'éclat des cheveux

Rend les cheveux deux fois plus résistants à la rupture

Adoucit deux fois plus les cheveux

Répare les dommages causés par le traitement chimique

Améliore l'intégrité structurale des cheveux

À propos de Cécred :

Cécred vous permet de laisser libre cours à votre fantaisie et vous donne les bases saines pour coiffer vos cheveux de toutes les façons qui vous permettent de vous sentir bien. Ses produits honorent l'amour et le lien des traditions capillaires tout en offrant ce dont les cheveux ont besoin, soit de riches revitalisants et des protéines fortifiantes, une technologie et une fermentation en instance de brevet, un luxe sensoriel et une performance exceptionnelle pour renforcer, hydrater et faire briller les cheveux avec brio.

