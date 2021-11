VANCOUVER (Colombie-Britannique), 31 oct. 2021 /CNW/ - Bettermoo(d) Holdings Corp. (« bettermoo(d)») est une entreprise de produits de substitution aux produits laitiers à base de plantes, motivée par la devise « Ce qu'une vache mange et ses besoins humains ». Basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, l'entreprise bettermoo(d) s'est engagée à offrir aux consommateurs des produits de substitution aux produits laitiers qui sont biologiques, de qualité, et issus de sources durables, et à être un chef de file dans une révolution alimentaire végétalienne respectueuse de l'environnement. L'entreprise utilise de nouvelles technologies alimentaires de pointe pour développer activement une vaste gamme de produits de substitution aux produits laitiers et est heureuse d'annoncer plusieurs étapes importantes, y compris une éventuelle introduction en bourse.

bettermoo(d) a pour mission de créer des produits de substitution aux produits laitiers qui rivalisent avec le profil de saveur de la région dont sont issus les produits laitiers les plus savoureux au monde : les régions des Alpes en Suisse, en France et en Autriche. À la suite de nombreuses conversations avec les agriculteurs de ces pays, bettermoo(d) a conclu que ce que les vaches mangent et l'endroit où elles vivent influent grandement sur le goût des produits laitiers qu'elles produisent.

Pour son produit inaugural, Moodrink, bettermoo(d) a travaillé avec des scientifiques des produits alimentaires pour créer une formule de substitution aux produits laitiers conçue à base de plantes, à laquelle on a ajouté de l'avoine biologique sans gluten et un mélange non divulgué d'herbes qui, essentiellement, reproduit ce que mangent les vaches élevées en pâturage, et imite le bon goût du lait de ces régions.

Le 13 octobre, bettermoo(d) a annoncé que la légende du rock canadien, Bryan Adams, était un actionnaire fondateur de l'entreprise. Adams est végétalien depuis 30 ans et croit fermement à un régime alimentaire basé sur les plantes qui soutient la durabilité et les droits des animaux. bettermoo(d) souhaitait travailler expressément avec Adams, car ils partagent une éthique et des valeurs communes qui consistent à réduire la cruauté envers les animaux et à venir en aide à l'environnement. Le musicien de renommée mondiale croit que les délicieux substituts aux produits laitiers de bettermoo(d) permettront aux consommateurs de faire des choix responsables plus facilement.

bettermoo(d) est également heureux d'annoncer que grâce aux efforts inlassables de ses équipes internes et de ses équipes de scientifiques spécialisés dans les produits alimentaires, l'entreprise a finalement mis au point la formule de son premier produit de substitution aux produits laitiers à saveur originale Moodrink. bettermoo(d) a participé activement à des études de marché, a présenté divers échantillons de son produit Moodrink à saveur « originale » dans divers cafés de Vancouver, et a proposé des produits aux personnes intéressées. La rétroaction reçue sur les diverses formules a mené à l'élaboration d'une formule finale qui englobe maintenant entièrement le profil de saveur et de texture que l'entreprise souhaitait obtenir. Moodrink est sans gluten, sans lactose et sans produits laitiers, et convient à ceux qui ne peuvent pas ou choisissent de ne pas consommer de produits laitiers.

bettermoo(d) prévoit lancer la boisson Moodrink à saveur originale à l'hiver 2021-2022, puis de lancer peu après d'autres saveurs, comme vanille, matcha et chai. L'entreprise est également heureuse d'annoncer qu'elle a mis la dernière main à son emballage Moodrink, qui comprend un logo multicolore attrayant et reconnaissable qui se démarquera auprès des consommateurs.

L'entreprise prévoit que sa boisson Moodrink sera offerte dans certains magasins de détail partout au Canada et sur une plateforme de commerce électronique pour les acheteurs en ligne.

À la suite du lancement réussi de sa gamme de produits Moodrink, bettermoo(d) a l'intention d'élaborer une gamme complète de produits de substitution aux produits laitiers qui englobe toute la gamme des produits laitiers traditionnels, y compris des substituts au beurre, au yogourt, au fromage et à la crème fraiche. Tous les produits de bettermoo(d) incorporeront le mélange exclusif d'herbes de l'entreprise et comprendront également des protéines végétales choisies pour compléter les produits de substitution aux produits laitiers en cours de formulation.

« Nous sommes extrêmement encouragés par la demande croissante et les commentaires positifs que nous recevons à l'approche de notre lancement inaugural, et je suis ravi de continuer à renforcer notre présence auprès d'un public plus vaste », a déclaré Nima Bahrami, directrice générale de l'entreprise.

Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour que les produits végétaliens rivalisent avec les produits alimentaires traditionnels d'origine animale. L'Internet a beaucoup contribué à remettre en question notre vision des animaux, et je suis honoré que bettermoo(d) me confie la tâche de participer à cette révolution alimentaire », a déclaré le rockeur canadien Bryan Adams.

Le 15 octobre 2021, bettermoo(d) a signé une entente historique avec Happy Supplements Inc. (« Happy » ; CSE « HAPY ») pour une éventuelle introduction en bourse qui ferait en sorte que les actions de l'entreprise seraient cotées en bourse au Canada. Après des négociations fructueuses et un accord mutuel, l'entreprise est sur le point de conclure la transaction majeure, par laquelle Happy Supplements acquerrait tout le capital social en circulation de bettermoo(d) pour contrepartie de 9 millions d'actions et de 10 millions de bons de souscription dans Happy Supplements. Grâce à cette transaction importante, la marque bettermoo(d) serait intégrée à une société cotée en bourse et pourrait permettre à l'entreprise d'accéder à un bassin de capitaux et d'investisseurs qui ferait rapidement progresser l'entreprise vers son ambition de devenir un chef de file sur le marché des substituts aux produits laitiers à base de plantes.

POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS



NIMA BAHRAMI, PDG Emily Johnston bettermoo(d) Holdings Corp. JConnelly +1 236 521-8783 +1 973 647-4177 [email protected] [email protected]

À propos de bettermoo(d)

Motivée par la devise « ce qu'une vache mange et ce dont l'être humain a besoin », l'entreprise bettermoo(d) est une marque de produits de substitution aux produits laitiers à base de plantes, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Inspirés par les laits et les fromages riches et crémeux des régions des Alpes d'Europe, les produits de substitution aux produits laitiers de bettermoo(d) sont infusés d'un mélange exclusif d'herbes, semblable à celles que consommaient les vaches de pâturage dans ces régions, avant l'introduction des fermes-usines pour la production de lait de vache, et sont conçus à base de protéines végétales spécifiquement choisies pour compléter les substituts aux produits laitiers élaborés. Lancé à l'hiver 2021-2022, le premier produit de bettermood(d), Moodrink, sera offert dans certains magasins de détail partout au Canada et sur une plateforme de commerce électronique pour les acheteurs en ligne.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1674353/Bettermoo_d_Logo.jpg

SOURCE bettermoo(d)