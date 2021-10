La légende du rock du Canada s'associe avec une jeune entreprise de produits de substitution aux produits laitiers de Vancouver pour défendre les valeurs du végétalisme pour un monde meilleur

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 13 oct. 2021 /CNW/ - Le musicien Bryan Adams s'est associé à bettermoo(d), une jeune entreprise de produits de substitution aux produits laitiers de Vancouver, afin de faire la promotion de sa marque de produits à base de plantes et de susciter un changement transformateur dans le système alimentaire mondial.

Adams défend les valeurs d'un régime à base de plantes depuis plus de trois décennies et, grâce à sa collaboration avec bettermoo(d), il espère que la marque réussira à sensibiliser davantage les gens quant à la façon dont des choix de produits conscients peuvent améliorer efficacement la santé individuelle et le monde dans lequel nous vivons.

« Favoriser des habitudes alimentaires responsables, comme opter pour des produits à base de plantes en remplacement des produits laitiers, est une chose que nous pouvons tous faire pour aider à réduire la cruauté envers les animaux et à protéger notre environnement, a déclaré M. Adams. Pour ces raisons, je suis ravi d'être invité à être membre fondateur de bettermoo(d). »

Il y a environ 2,3 millions de végétariens et 850 000 végétaliens au Canada, dont la majorité se trouve en Colombie-Britannique, selon Statistique Canada. Plus de 40 % de la population du pays dit également essayer activement d'intégrer des aliments à base de plantes dans leur alimentation. En réponse à l'intérêt croissant pour les modes de vie végétariens, végétaliens et flexitariens, bettermoo(d) élabore une gamme de produits de substitution aux produits laitiers qui englobent toute la gamme des produits laitiers traditionnels et qui en imitent le goût et la texture. Le premier produit de bettermoo(d), Moodrink, une solution de rechange au lait à base de plantes, devrait être lancé partout au Canada au cours de l'hiver 2021-2022. L'entreprise a l'intention d'élargir sa gamme de produits de substitution aux produits laitiers et d'en introduire d'autres au cours des 12 à 18 prochains mois.

« Opter pour des produits à base de plantes n'est pas seulement une tendance, c'est faire de meilleurs choix », a déclaré Nima Bahrami, chef de la direction de bettermoo(d). En créant des produits de substitution aux produits laitiers savoureux, faits d'ingrédients de qualité issus de sources durables, nous faciliterons la tâche des consommateurs qui souhaitent faire ces meilleurs choix. »

À propos de bettermoo(d)

Motivée par la devise « ce qu'une vache mange et ce dont l'être humain a besoin », l'entreprise bettermoo(d) est une marque de produits de substitution aux produits laitiers à base de plantes, basée à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Inspirés par les laits et les fromages riches et crémeux des régions des Alpes d'Europe, les produits de substitution aux produits laitiers de bettermoo(d) sont infusés d'un mélange exclusif d'herbes, semblable à celles que consommaient les vaches de pâturage dans ces régions, avant l'introduction des fermes-usines pour la production de lait de vache. Lancé à l'hiver 2021-2022, le premier produit de bettermoo(d), Moodrink, pourra être acheté partout au Canada. Pour en savoir plus sur bettermoo(d) et pour trouver des produits près de chez vous, visitez www.bettermoo.com.

