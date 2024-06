CHANGSHA, Chine, le 20 juin 2024 /CNW/ -- Bit Brother Limited (la « Société », « nous », ou « Bit Brother ») (OTC : BETSF) a le plaisir d'annoncer le lancement de sa deuxième ferme cryptominière située à Abilene, au Texas.

Grâce aux efforts inlassables de l'équipe opérationnelle, nous surmontons toutes les difficultés et continuons à aller de l'avant. Le site 2 a satisfait à l'ensemble des critères d'inspection et a obtenu le certificat d'occupation le 7 juin 2024, puis a commencé l'exploitation minière le 8 juin 2024.

Compte tenu de l'expérience en exploitation de la richesse accumulée par le site 1, on s'attend à ce que le lot initial de 1 388 mineurs S19 du site 2 produise 3 BTC par mois. Par conséquent, les sites 1 et 2 devraient atteindre une production mensuelle combinée de 7 BTC en supposant que tous les mineurs fonctionnent normalement. L'exploitation simultanée de ces deux sites fera passer la capacité d'exploitation minière de Bit Brother au niveau supérieur.

Parce que nous avons constaté que le cycle d'investissement et de construction de la ferme cryptominière de bitcoins est long et qu'il y a trop d'incertitudes, l'équipe de gestion étudie et évalue une meilleure façon d'exploiter le site 3, comme le modèle d'administration fiduciaire.

En 2024, la grappe du secteur du minage de cryptomonnaie de Bit Brother franchira une étape importante de son développement, On s'attend à ce qu'elle génère des revenus explosifs, car le bitcoin a connu une hausse remarquable, et qu'elle jette des bases solides pour le développement futur de la Société tout en générant davantage de rendements pour tous les investisseurs.

À propos de Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd est une société à multiples facettes dont les activités couvrent la gestion des affaires en Chine et les entreprises de chaîne de blocs et de cryptomonnaie aux États-Unis. Aux États-Unis, la Société gère et intègre stratégiquement des installations de minage de cryptomonnaie. Avec une équipe de spécialistes dévoués, la Société a réussi à élargir deux entreprises de minage et s'est engagée à poursuivre sa croissance. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.bitbrother.com .

Avertissement relatif aux déclarations prospectives

Ce communiqué contient certaines déclarations qui peuvent comprendre des « déclarations prospectives ». Tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant des faits historiques, inclus dans le présent communiqué de presse, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont souvent identifiés par l'utilisation de termes prospectifs comme « croit », « s'attend » ou d'expressions semblables, comportant des risques et des incertitudes connus et inconnus. Même si la Société croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes, et ces attentes peuvent se révéler inexactes. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. Les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, y compris les facteurs de risque abordés dans les rapports périodiques de la Société qui sont déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et disponibles sur le site Web de la SEC ( http://www.sec.gov ). Toutes les déclarations prospectives attribuables à la Société ou aux personnes agissant pour son compte sont expressément qualifiées dans leur intégralité par ces facteurs de risque. Hormis ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'assume pas l'obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

Personne-ressource :

[email protected]

SOURCE Bit Brother Limited