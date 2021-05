Pour leur premier projet, l'équipe de Betsafe Canada a choisi une machine à sous Beromat « B » de 70 ans, une série reconnue pour son levier magnétomécanique et un système intérieur qui ne nécessite aucune prise à insérer dans le mur.

Il s'agit d'une série de machines à sous lancée par Wulff Apparatebau GmbH en 1950. Ce modèle spécifique était utilisé lors de l'âge d'or des casinos en Europe, où une panne d'électricité ne pouvait pas l'emporter sur le jeu; quelques pièces de monnaie et une main ferme suffisaient pour que l'appareil fonctionne. À l'époque, les machines à sous mécaniques comme la Beromat « B » étaient la vedette de l'attraction dans nombre de cafés et restaurants, et même au sein de plusieurs foyers, ce qui a fait de la recherche de ce modèle particulier une aventure qui en valait la peine.

« Ce qui me fascine par rapport à ces machines mécaniques, ce n'est pas seulement le savoir-faire qui sous-tend leur fabrication, mais aussi le fait qu'elles ne nécessitent pas d'électricité pour fonctionner. Il suffit d'observer le démontage : c'est fascinant de voir à quel point la fabrication de l'ensemble de la machine était simple, mais efficace », a commenté Mattia B., chef du marketing, Marchés émergents.

La première étape du projet de restauration a consisté à acquérir la machine qui se trouvait dans un coin reculé de l'Europe centrale et à transférer l'appareil de 60 livres au studio de l'équipe des marchés émergents. Pour en savoir plus sur l'aventure de l'équipe, lisez leur article de blogue : Machine à sous mécanique de 70 ans.

La deuxième étape a consisté à démonter la machine et à évaluer l'état actuel de toutes les pièces internes, ce qui s'est avéré être le plus grand défi jusqu'à présent. Plus de 15 éléments différents ont été regroupés en une seule infographie.

La troisième et dernière étape est prévue pour la fin mai 2021, lorsque le boîtier externe ainsi que les pièces internes seront complètement restaurés, l'étape la plus difficile étant le remplacement du mécanisme défectueux de bobinage à trois roues qui, en raison de son âge, ne peut pas être commandé à neuf, mais doit être entièrement remanié.

