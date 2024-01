CHANGSHA, Chine, 25 janvier 2024 /CNW/ - Bit Brother Limited (la « Société », « nous », ou « Bit Brother ») (NASDAQ: BETS ) a le plaisir d'annoncer que tout le matériel nécessaire à l'exploitation de notre deuxième ferme minière de cryptomonnaie a été livré. En raison du temps extrêmement froid de la mi-janvier au Texas, une partie de l'équipement qui devait être livré avant le 10 janvier 2024 n'a pas été livré avant le 19 janvier 2024. À ce jour, la Société a reçu un lot initial d'environ 1 400 mineurs, conteneurs miniers, transformateurs, barrières antibruit et autres équipements nécessaires à l'exploitation. Les 1 400 mineurs ont été installés et testés. La majeure partie de l'assemblage et de la mise à l'essai de l'autre équipement est terminée. Nous nous préparons à l'inspection d'Abilene City et à la délivrance d'un certificat d'occupation. Bit Brother s'attend à recevoir le certificat d'occupation et l'ouverture du site 2 au début de février 2024.

À propos de Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd est une société à multiples facettes dont les activités couvrent la gestion des affaires en Chine et les entreprises de chaîne de blocs et de cryptomonnaie aux États-Unis. Aux États-Unis, la Société gère et intègre stratégiquement des installations d'extraction de cryptomonnaies. Avec une équipe spécialisée, la Société exploite actuellement deux fermes minières aux États-Unis et s'est engagée à accroître davantage ses activités de chaîne de blocs et de cryptomonnaie. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez : www.bitbrother.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant des faits historiques, inclus dans le présent communiqué de presse, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont souvent identifiés par l'utilisation de termes prospectifs comme « croit », « s'attend » ou d'expressions semblables, comportant des risques et des incertitudes connus et inconnus. Même si la Société croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes, et ces attentes peuvent se révéler inexactes. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans les « énoncés prospectifs » en raison de divers facteurs. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les facteurs de risque décrits par BETS dans ses documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Ces facteurs de risque et ceux qui sont mentionnés ailleurs dans le présent communiqué, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement du rendement historique et comprennent, sans toutefois s'y limiter :

Les politiques des gouvernements locaux et la surveillance réglementaire des activités d'extraction de cryptomonnaies et de nos autres activités;

L'activité minière de cryptomonnaie de BETS est toujours en cours de développement, avec de nombreuses incertitudes quant à l'orientation future et à l'intégration des autres secteurs d'activité de BETS;

Le défaut de gérer efficacement les activités d'extraction de cryptomonnaies récemment lancées;

Le fait de ne pas avoir accès à une grande quantité d'électricité à des coûts raisonnables pourrait augmenter considérablement les dépenses d'exploitation de BETS et nuire à la demande pour les activités minières de BETS;

Toute défaillance importante ou prolongée dans les installations minières de cryptomonnaie que BETS exploite ou des services qu'elle fournit, y compris les événements indépendants de sa volonté, entraînerait des coûts et des perturbations importants et réduirait l'attrait de ses installations, nuirait à sa réputation commerciale et aurait un effet négatif important sur ses résultats d'exploitation;

Les atteintes à la sécurité ou les présumées atteintes à la sécurité de nos serveurs d'extraction de cryptomonnaies pourraient perturber les opérations de BETS et avoir un effet négatif important sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

La fluctuation du prix de la cryptomonnaie;

Les autres risques et incertitudes indiqués dans les rapports ou documents de la SEC de BETS déposés ou à déposer auprès de la SEC par BETS.

Par conséquent, les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme représentant notre point de vue à une date ultérieure, et vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives pour décider d'investir ou non dans nos titres. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte des événements ou des circonstances survenus après la date à laquelle elles ont été faites, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

